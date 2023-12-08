Sürücüler dikkat, 'ehliyet' detaylı ceza: Tam 17973 TL ve trafikten men!

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçtı.

Sürücünün kaçması üzerine harekete geçen polis ekipleri araçla şahsın peşine düştü. Ekiplerin kaçan araç plakasını ve istikametini telsizden bildirmesi üzerine Aksaray Emniyeti alarma geçti.

TOPLAM 17 BİN 973 TL CEZA

Sürücünün kaçtığı bölge istikametini abluka altına alan polis yaklaşık 20 dakika yaşanan kovalamaca sonucu Aksaray - Nevşehir Karayolunda yakalandı. Araçtan indirilen İbrahim K. (17) isimli sürücünün yapılan sorgulamasından ehliyetsiz olduğu ve bu yüzden kaçtığı belirlenirken sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 TL, araç sahibi olan annesine 8 bin 190 TL, "dur" ihtarına uymamaktan 951 TL ve tehlikeli şerit değişimi maddesinden 642 TL olmak üzere toplam 17 bin 973 TL para cezası kesildi.

ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan trafikten men edilen araç otoparka çektirildi.

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANMAK

Türkiye'de ehliyetsiz araç kullanmak, Karayolları Trafik Kanunu'nun 48. maddesine göre yasaktır. Bu maddeye göre, ehliyetsiz araç kullanan kişi, 8.190 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası, 15 gün içinde ödenmesi halinde yüzde 25 indirimli olarak 6.112 TL'ye düşer.

Ehliyetsiz araç kullanan kişi, aracın sahibi değilse, araç sahibine de 8.190 TL idari para cezası uygulanır.

Ehliyetsiz araç kullanmak, trafik güvenliğini ciddi şekilde tehlikeye atan bir davranıştır. Ehliyetsiz araç kullanan kişiler, trafik kurallarına ve işaretlerine uyma konusunda daha az bilgili ve deneyimlidir. Bu nedenle, ehliyetsiz araç kullanan kişiler, trafik kazalarına karışma riski daha yüksektir.

Ehliyetsiz araç kullanmak, yalnızca maddi bir cezaya maruz kalmak anlamına gelmez. Ehliyetsiz araç kullanmak, hapis cezasına kadar varan cezalara da çarptırılabilir.

Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/4. maddesine göre, ehliyetsiz araç kullanmaktan dolayı ölümlü veya yaralanmalı bir trafik kazasına neden olan kişi, 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Ehliyetsiz araç kullanmak, hem sürücü hem de diğer trafik kullanıcıları için ciddi riskler taşır. Bu nedenle, ehliyetsiz araç kullanmaktan kaçınmak önemlidir.

Kaynak: Gerçek Gündem