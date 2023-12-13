Aylardır depremde kaybettiği kardeşini arıyor: "Ölü veya diri kardeşimi istiyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay’da binlerce insan hayatını kaybetti. Felaketin ardından birçok insanda depremin üzerinden aylar geçmesine rağmen yakınlarından gelecek haberi umutla bekliyor. Depreme Antakya ilçesi Akevler Mahallesi’nde bulunan Melis Apartmanında yakalanan Ayten Tüncer’in, annesi Yüksel Tüncer, babası Nizamettin Tüncer ve kız kardeşi Nesrin Tüncer enkazda kalarak hayatını kaybetti.

Tüncer, enkazdan babası ve annesinin cesetleri çıkarıldığını ancak 40 yaşındaki kız kardeşinin cansız bedenini bulamadığını söyledi. Kız kardeşini bir türlü bulamayan Tüncer, artık onun cansız bedenine bile razı halde.