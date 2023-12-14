Burdur’da müstakil evde doğal gaz patlaması: 2 yaralı

Fevzi Çakmak Mahallesi 23001 Sokak'taki müstakil bir evde patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Patlamada yaralanan Mustafa ve Gülsüm Nalbant çifti sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yüzlerinde ve ellerinde 2. derece yanık oluşan çiftin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.