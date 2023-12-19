CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı: "Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın"

CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu.

TBMM Genel Kurulu’nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi ile Sayıştay raporlarının görüşmeleri devam ediyor. Genel Kurul'da bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı ve bağlı kuruluşların bütçeleri görüşülüyor. Bütçelerle ilgili söz alan CHP Rize Milletvekili Tahsin Ocaklı, "Bizi bekleyen büyük bir deprem hâlâ önümüzde. Bununla ilgili bu bütçe görüşmelerinde öncesinde sonrasında yapılması gereken bir tane şey var bunu yapmıyorsunuz. Marmara'da yaşanacak olan depremde ülke ekonomisinin yüzde 40'ının kaybolacağını biliyoruz. Yakın zamanda İstanbul'u bekleyen deprem için önce önlem alın. Bu belediyeye atılacak, buradan kaçılacak bir sorumluluk değildir. Tarih sonra sizi bundan dolayı yargılar. Tek isteğimiz var, Marmara'da yaşanacak olan depremle ilgili tedbir alın" dedi.

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