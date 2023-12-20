Nemrut Kalderası’nda muhteşem kar görüntüleri

Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan dünyanın ikinci büyük krateri olma özelliğine sahip Nemrut Krater Gölü’nün karla kaplı güzelliği havadan görüntülendi.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akın ettiği Nemrut Krateri, yağan karla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yağan karla birlikte beyaza bürünen kaldera, kış görüntüsüyle kendine hayran bıraktı. Seyrine tatminsiz görüntülerin oluştuğu kaldera, drone ve uçakla havadan görüntülendi. Kaydedilen görüntülerde kalderanın karla kaplanan doğal güzelliği büyük beğeni topladı. Yaklaşık 2 bin 250 rakım yükseklikte yer alan mükemmeliyet ödüllü krater gölü adeta kartpostallık görüntüler sunuyor.

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