Osmaniye'de mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı!

Osmaniye'de kusma ve karın ağrısı şikayeti yaşayan bir kişi, hastaneye başvurdu. Gerekli kontrollerden sonra operasyona alınan kişinin mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı.

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Osmaniye'de özel bir hastaneye uzun süreli kusma ve karın ağrısı şikayetiyle başvuran 40 yaşındaki bir kişinin mide ve ince bağırsağında kütleler olduğu tespit edildi.

Ameliyata alınan kişinin, mide ve ince bağırsağından toplam 2 kilogramlık 3 saç kılı kütlesi çıkarıldı.

"GEREKLİ DESTEĞİ ALACAKTIR"

Hastanın midesinden ve ince bağırsağından 2 kilogram saç kılı ve sindirilmemiş gıdadan oluşan kütle çıkardıklarını dile getiren ameliyatı gerçekleştiren Uzman Doktor Seçkin Akküçük, şu ifadeleri kullandı:

Osmaniye'de mide ve bağırsağından 2 kilogram kıl çıktı! - Resim : 1

"Şu an hastamızın genel durumu gayet iyi. Kusmaları ortadan kalktı. Bundan sonra iyileşme safhasındayız. Literatürde bu 'Rapunzel sendromu' olarak geçer. Bu çoğunlukla midede görülür. Nadiren ince bağırsaklarda görülür. Bu hastamızı ilginç kılan özelliklerden bir tanesi hem mide hem ince bağırsakta ayrı ayrı trikobezoarların olmasıydı. Hastamızın saç yeme alışkanlığı vardı maalesef. Umuyoruz ki bundan sonra o alışkanlığından da kurtulması üzerinde gerekli desteği alacaktır."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Osmaniye
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