Hatay'da siyanürden daha zehirli balon balığının ciğerini yemiş!

Hatay İskenderun'da 2 Ocak günü amatör balıkçı motor tamircisi Müfit Arslan, tuttuğu balon balığını ailesiyle birlikte tüketince kendisiyle birlikte 7 kişi zehirlendi.

Adana'da ki Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne sevk edilen 7 kişiden sağlık durumu ciddi olan Arslan'ın tedavisi sürerken aile fertleri taburcu edildi.

"ÖZEL BİR TEDAVİ YÖNTEMİ MAALESEF YOK"

İHA'ya konuşan Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi İç Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Kaniye Aydın, Müfit Aslan’ın durumunun iyiye gittiğini söyledi.

Aydın, "Entübe edilen Müfit Arslan dün öğle saatlerinde solunum cihazından ayrıldı. Bilinci açık ve durumu geldiğine göre daha iyi. 2-3 gün içerisinde taburcu edilmesi bekleniyor. Bu duruma özel bir tedavi yöntemi maalesef yok. Bu balık siyanürden daha zehirli. Buna yönelik zehri ortadan kaldırabilen bir antidot yok maalesef. Hastamız tedaviye yanıt verdi" ifadelerini kullandı.

"ÖLÜME KADAR YOL AÇIYOR"

Dr. Aydın, Müfit Aslan'ın balığın ciğerini yediğini belirterek, "Bu zehir oldukça ölümcül maalesef. Yedikten sonra aile bu balığın resmini çekmiş. Bunun ölümcül bir balık türü olduğunu anlamışlar. Hastamız balığın ciğerini yemiş. Özellikle zehir iç organlarında ve bazen deride bulunabiliyor. Bu zehir ölüme kadar yol açıyor. Balığın türünün bilinmesi tanıda çok yardımcı oldu" dedi.

"ERKEN TANI HAYATINI KURTARDI"

Vatandaşların bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemesi gerektiğini vurgulayan Dr. Aydın, "Vatandaşlar bilmedikleri deniz ürünlerini tüketmemeli. Hastamız bu balığın fotoğraflarını çekmiş ve erken tanı onun hayatını kurtardı. Hastamız taburcu edikten sonrada takip edilecek. Kalıcı bir hasarın kalması beklenmiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem