Diş hekimi Yüksel: Diş gıcırdatmanın yüzde 90’ı strese bağlı olarak ortaya çıkıyor

Diş hekimi Demet Bozyiğit Yüksel, son dönemlerde artan diş sıkması ve gıcırdatması hakkında açıklamalarda bulundu. Diş gıcırdatmanın çocuk ve ileri yaşta görüldüğünü belirten belirten Yüksel, “Hastaların şunu bilmesi lazım. Diş gıcırdatmanın yüzde 90’ı strese bağlı olarak ortaya çıkıyor. Bunun yanında hastada merkezi sinir sistemini uyaran herhangi bir hastalık olabilir, Parkinson, Serebral Palsi, epilepsi ve Down Sendromu gibi hastalıklar ya da hastanın sindirim sistemini etkileyen, yetersiz beslenmesi de olabilir. Hastalarımızda stresi etkileyen hiperaktif, endişe ve tedirgin gibi psikolojik rahatsızlıklardan dolayı hastalar dişlerini sıkıyor olabilirler. Diş sıkması diş ile ilgili bir sorun da olabilir. Mesela kötü yapılmış protezler, dolgular ve yüksek yapılmış dolgular bu tip durumlarda diş sıkmasına sebep olabilir. Diş sıkmanın tedavisi ilk olarak hastaya eklemine yük bindirmemesi gerektiğini ve zorlamaması gerektiğini söylüyoruz. Mesela esnerken çok fazla ağzın açık olmaması lazım. Onun dışında hastaların en çok kullandığı şeffaf plak yöntemidir. Şeffaf plakta da ölçü aldıktan sonra hastaya özel plaklar üretiyoruz. Hasta, bu şeffaf plakları mutlaka gece kullanmalıdır. Çok stresli hastalar da ise gündüz kullanmalarını da öneriyoruz. Bir diğer tedavi farmakolojik tedavi yöntemidir. Hastayı kas gevşeticiler kullanabilir. Başka bir yöntem de eklem splintidir. Bu da bir ortodonti tedavisine giriyor. Hastanın diş yapısında çarpışıklık varsa eklem splinti ya da ortodonti tedavi görebilir. Diş sıkması veya gıcırdatması çocukluk çağında ve ileri yaşlarda daha sık görülüyor. Çocukluk çağında görülme sebebi, çocukta bir hiperaktiflik vardır veya kıskançlık durumu vardır bu tür durumlarda çocuklar diş gıcırdatma görülür. İleri yaşlarda görülme sebebi de hastalarda kötü dolgular ve yüksek yapılmış protezler olmasıdır. Hem çocuk yaşlarda hem de ileri yaşlarda olmasının en büyük sebebi strestir” dedi.

Kaynak: İHA