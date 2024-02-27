Ekran maruziyeti çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını arttırdı

Ekran maruziyeti çocuklarda dil ve konuşma bozukluklarını arttırdı.

“Türkiye’nin en kapsamlısı” olarak nitelendirilen, Dil ve Konuşma Bozuklukları Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı. Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan merkezin açılışında konuşan Merkez Müdürü Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Can Yaşa özellikle çocuklarda yaşanan konuşma ve dil bozukluklarının sebebiyle ilgili “Bu noktada çeşitli faktörler var fakat günümüzde gördüğümüz ve en sık rastladığımız durum çok fazla dijital ekrana maruziyet” dedi.

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