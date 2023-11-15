Türkiye’de 3 milyon kişi diyabet hastası olduğunun farkında değil

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Hünkar Ağgül, Türkiye’de yaklaşık 3 milyon kişinin diyabet hastası olduğunun farkında olmadığını belirtti. Ağgül, "Ülkemizde nüfusun yüzde 15’inde diyabet bulunmakta ve yaklaşık 3 milyon kişi de diyabet olduğunun farkında değil. Çok su içme, sık idrara çıkma, çok yemek yeme varsa hastaların diyabet açısından uyanık olması gerekir. Bu tür durumda kişinin diyabet olabileceği aklına gelmeli. 35 yaş üstü herkeste 3 yılda bir glikoza bakılmalı daha düşük yaşlarda da hasta obez ise ve ek kronik hastalığı varsa bu hastaların da yıllık daha erken yaşlarda glikozuna baktırmaları gerekmektedir" dedi.

Diyabetin Tip 1 ve Tip 2 olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Ağgül, yaşam tarzının değişmesi ile diyabet hastalarının da sağlıklı bireyler gibi yaşam sürdüğünü belirterek, "Tip1 diyabeti şuan maalesef önleyemiyoruz sayısının az olması iyi ama daha genç yaşlarda hatta çocuklarda da çıkabiliyor. Çocuklarda semptomlar çıktığı zaman ailelerin uyanık olması gerekiyor. Tip 2 diyabet ise önlenebilir bir diyabet. Bunun için obezite ile mücadele etmemiz gerekiyor. Kişinin kalori alımını günlük bin kalori ile kısıtlaması gerekiyor. Posalı yiyecekler yemesi, doymuş yağ asitlerinden fakir beslenmesi ve fast food, hazır paketli yiyeceklerden uzak durması gerekiyor ve orta tempoda bir egzersizi de diyabetle mücadele için öneriyoruz. Tip 1 diyabetli, vücudunda hiç insülin bulunmayan bir hasta eğer yaşam tarzı değişikliği ve tedavisine uyarsa normal sağlıklı bir bireyler aynı yaşam süresine sahip. Tip 2 diyabet hem önlenebilir hem de yaşam tarzı değişikliğine uyarsa hastanın yaşam kalitesi artacak ve sağlıklı bir bireyle aynı sürede ömre sahip olacaktır. Hastalar dikkat etmezse birçok komplikasyonla karşılaşabilirler. Kalp krizinden inmeye, körlükten ayak amputasyonuna kadar ciddi semptomlarla gelebilirler bize" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA