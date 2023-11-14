Dr. Ersin Özaslan: “Sigarayı hayattan silersek akciğer kanseri en nadir kanserlerden olur”

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ersin Özaslan, Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla verdiği bilgilerde, kanserin yüzde 90'ının sigaradan kaynaklandığını söyleyerek, "Sigarayı hayattan silersek akciğer kanseri en nadir kanserlerden olur" dedi

Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebinin sigara olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Ersin Özaslan, "Kasım ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı’dır. Akciğer kanserinin sebepleri üzerine özellikle kafa yorulması lazım. Akciğer kanserinin yüzde 90 sebebi sigara olduğu için sigarayı dünyamızdan çıkarırsak akciğer kanseri en sık görülen kanser olmaktan çıkıp en nadir kanserler grubuna girecektir" dedi.

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