Annelik azmiyle kanseri yenen hemşire Betül kanser hastalarına destek oluyor

Meme kanserine yakalandıktan sonra gördüğü tedavi ve karnındaki bebeğin desteğiyle sağlığına kavuşan hemşire Betül Aydın, hem çevresindeki hem de yoğun bakım servisinde yatan kanser hastalarına moral oluyor.

Son Güncelleme:

Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Yoğun Bakım servisinde görev yapan hemşire Betül Aydın, 2 sene önce hamilelik sürecinde meme kanserine yakalandı. Kansere karşı mücadele veren ve tedavi sürecinde gördüğü radyoterapi ve kemoterapinin ardından sağlığına kavuşan Aydın, çevresindekilerin ve karnındaki bebeğinin desteğiyle hastalığın üstesinden geldi.

Kanserle mücadelesine karnındaki kahramanıyla başlayan Aydın, hastanede kanser tedavisi gören hastalara moral vererek onları bilgilendiriyor.

Sağlığına kavuşmasının ardından yaşadığı süreci anlatan Aydın, vatandaşları ve çevresindekileri "kanserde erken teşhisin önemi" yönünde bilgilendirmeyi sürdürüyor.

Sağ göğsünde kitle hissetmesinden sonra koltukaltına yayılan kanser hücrelerinden şüphelenip doktora başvuran Aydın, 4 aylık hamileyken kanser teşhisinin koyulduğunu belirtti.

Kanser sürecinde yaşadığı durumu anlatan Aydın, “Ağrılı bir şekilde doktora başvurduktan sonra maalesef kanser tanısı aldım. O günden sonra hem benim hem de karnımdaki kızımın kanserle mücadelesi başladı. Kanseri erken fark etmiş olmam biraz işimizi kolaylaştırsa da, hamile olmam bazı sorunları beraberinde getirdi. O sürede hem anne hem kanserle mücadele eden bir kadın olarak kendime üzülmeyi bıraktım. Sadece çocuğumun sağlıklı doğabilmesi için dua etmeye başladım. Çocuğumla birlikte kırmızı kürden 4 tane aldım. Daha sonra çocuğum bir ay erken doğup sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Ben artık mücadelemin tek kahramanı olarak yoluma devam etmeye başladım” dedi.

Meme kanserinin kadınlar için bir gerçek olduğuna dikkat çekerek erken tanının hayat kurtaracağını belirten hemşire Aydın, şunları kaydetti:

“Hemcinslerime söylemek istediğim, meme kanseri bizim gerçeğimiz. Doktorların söylediği gibi, kadınsanız ve östrojen salgılıyorsanız bu hepimizin bugün ya da yarın yaşayabileceği bir durum. Erken tanı hayat kurtarır. Lütfen öncelikle 30 yaş altı kadınlarımızın ayda bir de olsa elle meme muayenesi, 30 yaşından sonraki kadınların görüntüleme ve doktor kontrolü ile tedbiri çok önemlidir. Kanserle mücadele eden kadınlara psikolojinin bu süreçte çok önemli olduğunu söylemek istiyorum. Hayatın getirisini ve götürüsünü bilemeyiz. Bugün yaşamadık ama yarın neler yaşayacağımızı bilmiyoruz.”

"ÜSTÜNE BASA BASA SÖYLÜYORUM: ERKEN TANI HAYAT KURTARIR"

Aydın, “Ben onkoloji bölümünde 8 ay kadar çalıştım. Orada yaşanan acı travmalara şahit oldum. Yeri geldi küçük yaşta çocuk kaybettiğimde duvar dibine ağlayıp bu olmamalıydı dedim. Ama bir gün kanser olabileceğim aklıma gelmemişti. O sürecin içerisine girdiğimde hasta yakınlarının feryatları beni çok etkiliyordu. Üstüne basa basa uyarıda bulunmak istiyorum. Erken tanı hayat kurtarır. O süreçte hastalarımla empati kuruyordum ama insanın başına gelince işler empatiden daha öte bir duruma gidiyor. Çok şükür kanser sürecini 1 yılda atlattım. Geçen sene bu vakitte tedavim sonuçlandı ve bitti. Şu an yakın takipteyim. 3 ayda bir görüntülemelerle, kan tetkikleriyle olay yenilenmesin diye yakın takipte kalıyorum” ifadelerine yer verdi.

 
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı Gaziantep'teki trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı
İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı İstanbul’da beklenen kar yağışı Anadolu yakasında başladı
Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış Haluk Levent'ten soğuk havada yürekleri ısıtan davranış
Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi Ormanlık alanda kaybolan genç kendisini bulan ekiplerden özür diledi
Malatya'da müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı Müşteri bulamayan pazarcılar kar topu oynadı
Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu Beykoz’da metrelerce yükselen dalgalar kıyıya vurdu
Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı Batman'da 90 yaşındaki hasta kızakla ambulansa ulaştırıldı
Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı Literatüre giren genç anne hayatını kaybetti; geriye fotoğrafları kaldı
Batman'da kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı Kar ve tipi nedeniyle yolda kalan 7 kişilik aile kurtarıldı
Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı Çatalca’da plastik fabrikası alev alev yandı
Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan! Bakan Koca paylaştı: Görüntüler İstanbul'dan!
İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi! İzmir açıklarında aynı anda 8 hortum belirdi!
ÇOK OKUNANLAR
İlk hamle Denizbank'tan geldi! EYT'lilere ne kadar promosyon ödeneceği belli oldu Denizbank EYT'lilere ne kadar promosyon ödeyeceğini resmen açıkladı
Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru: Listede adınız varsa hemen şubeye gidin Ziraat Bankası'ndan önemli duyuru
Son anket: Kalede deprem, AKP ve MHP, 24 puan kaybetti Kalede deprem: AKP ve MHP, 24 puan kaybetti
Altın alacaklar için son fırsat olabilir: İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi İslam Memiş yeni rekor için tarih verdi
Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı; AKP ve CHP kafa kafaya Son anket: Kılıçdaroğlu, Erdoğan'la arasındaki farkı 10 puanın üzerine çıkardı