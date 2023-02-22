Doğu Akdeniz'de deniz çekilmesi

Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekse de, uzmanlar bunun normal bir doğa olayı olduğunu bildirdi.

Son Güncelleme:

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından ülke genelinde yaşanan her türlü gelişme dikkatleri çekiyor. Hatay depreminin ardından deniz seviyesinde yükselme ihtimaline karşı yapılan uyarının geri alınmasının ardından dikkatler, Doğu Akdeniz'e çevrildi.

Doğu Akdeniz'de 321 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Etiketler
Deprem
Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Yağışlar çözüm olmadı: Çanakkale’de su krizi kapıda, üretim kısıtlamasına gidilebilir Yağışlar çözüm olmadı: Çanakkale’de su krizi kapıda, üretim kısıtlamasına gidilebilir
Binaların çatlaması çökmesi kamerada Binaların çatlaması çökmesi kamerada
Depremde kayıtlara ölü olarak geçmişti, adeta yeniden doğdu Depremde kayıtlara ölü olarak geçmişti, adeta yeniden doğdu
Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti Milyonluk yeni daireleri yıkılan vatandaşlar isyan etti
Altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler: 'Oğlumun düğün altınlarıydı' Altın dolu ayakkabıyı yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler: 'Oğlumun düğün altınlarıydı'
CHP'li Candan Yüceer: Doğanşehir'de çadır var duş yok; tuvalet var su yok CHP'li Candan Yüceer: Doğanşehir'de çadır var duş yok; tuvalet var su yok
Kahramanmaraş'ın ara sokakları havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ın ara sokakları havadan görüntülendi
Karadeniz çamura büründü Karadeniz çamura büründü
12 Kasım 1999'da depremzedeydi: 'Adıyaman'a mor eldivenin borcunu ödemeye gittim' 12 Kasım 1999'da depremzedeydi: 'Adıyaman'a mor eldivenin borcunu ödemeye gittim'
Hatay'da deprem anları: Afet Koordinasyon Merkezi kameraları böyle kaydetti Hatay'da deprem anları: Afet Koordinasyon Merkezi kameraları böyle kaydetti
Mersin'de depremin panik anları saniye saniye görüntülendi! Depremin panik anları saniye saniye görüntülendi!
Adıyaman'daki yıkımı inceleyen akademisyenler uyardı: 'Şehirler kayalık bölgelere taşınmalı' Adıyaman'daki yıkımı inceleyen akademisyenler uyardı: 'Şehirler kayalık bölgelere taşınmalı'
ÇOK OKUNANLAR
En aktif faylardan biri olan Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler Kuzey Anadolu Fay Hattı üzerinde bulunan iller ve ilçeler
Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum' Uzmanların depremle ilgili sözleri Fatih Altaylı'yı şaşırttı: 'Çok acayip, ilk kez duydum'
Önce paylaştı sonra sildi... Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil' Prof. Cenk Yaltırak, isim vermeden Naci Görür'ü hedef aldı: 'Bu bilim değil'
Açıklama üst düzey isimden geldi: Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı! Kandilli, İstanbul depreminin tarihini ve büyüklüğünü açıkladı!
'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti 'Sahte doktor' skandalında yeni gelişme: Mahkeme o talebi reddetti