Doğu Akdeniz'de deniz çekilmesi
Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekse de, uzmanlar bunun normal bir doğa olayı olduğunu bildirdi.
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından ülke genelinde yaşanan her türlü gelişme dikkatleri çekiyor. Hatay depreminin ardından deniz seviyesinde yükselme ihtimaline karşı yapılan uyarının geri alınmasının ardından dikkatler, Doğu Akdeniz'e çevrildi.
Doğu Akdeniz'de 321 kilometrelik uzunluğuyla Türkiye'nin en uzun sahil şeridine sahip Mersin'de denizin yer yer 8-10 metreye kadar çekilmesi dikkat çekti.
Kaynak: İHA
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