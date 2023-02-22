Depremzedelere yardım yollayan çocuk: 'Bu benim en sevdiğim çantam'

Kahramanmaraşlı depremzede Hatice Kübra Güneş, Trabzon’dan “Bu benim en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan” notuyla çantasını gönderen Saliha’yı bulmak istiyor. Güneş, Saliha’ya “Teşekkür etmek istiyorum arkadaşıma” diye seslendi.

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Kahramanmaraş’ta depremin ardından çocukların dayanışması bir kez daha duygulandırdı. Kendisine yardım olarak gelen çantanın içinden “Ben Saliha. Bu benim en sevdiğim çantam. Şimdi sen güle güle kullan. Saliha, Trabzon” yazılı notun sahibini bulmak isteyen Hatice Kübra Güneş, Trabzon İl Müftülüğü’nün çadırındaki görevlilere sordu. Güneş, notta adres yazılmadığı için Saliha’ya ulaşamadı.

Güneş, kendisine yazılan not ve Saliha’nın dayanışmasına ilişkin “Şimdi teşekkür etmek istiyorum arkadaşıma. Çok mutluyum. İnsanlar bize değer veriyor şu an” dedi.

Kaynak: ANKA

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