Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti

ABD merkezli Gallup Araştırma, birçok ülkede yürüttüğü ortak çalışmada binlerce insana "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusunu yöneltti. Verilen cevaplara göre "Dünyanın en vatansever ülkeleri" listesini oluşturulurken, Türkiye'yi Avrupa'da yalnızca bir ülkede geride bırakabildi.

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Dünyanın En Vatansever Ülkeleri Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Dikkat Çekti - Resim: 1

Washington DC merkezli bir Amerikan analitik ve danışmanlık şirketi olan Gallup, yaptığı son çalışmada dünya genelinde artan milliyetçilik akımlarını inceledi.

Ulus milliyetçiliği ve vatanseverlik kavramları üzerine yoğunlaşan şirket, dünya genelinde yürüttüğü çalışmada bütün ülkelerde binlerce katılımcıya "Ülkeniz için savaşır mısınız?" sorusunu sordu. Verilen evet, hayır ya da çekimser cevapları listeleyen ve buna göre bir vatanseverlik sıralaması oluşturan firma, toplu sonuçlara grafik haline getirerek takipçileriyle paylaştı.

Listede Türkiye'nin sırası dikkat çekerken, zirvede yer alan ülkeler görenlerde şaşkınlığa neden oldu.

İşte dünyanın en vatansever ülkeleri...

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