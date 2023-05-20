Bursa'da düğünde meydan kavgası: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!

Bursa'da kız ve erkek tarafının birbirine girdiği ve uzun süre devam eden kavgada masa ve sandalyeler havada uçuştu.

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Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bulunan bir düğün salonunda iddiaya göre, düğüne alkollü gelen bir davetli içeride bulunan diğer davetlilerle tartışma yaşadı.

Kısa sürede büyüyen tartışmaya kız ve erkek tarafları dahil olunca sözlü tartışma kavgaya dönüştü.

SANDALYE VE MASALAR HAVADA UÇUŞTU

Meydan muharebesine dönen kavgada sandalye ve masalar havada uçuşurken, ihbar üzerine gelen polis ekipleri tarafları birbirinden ayırdı.

KAMERALARA YANSIDI

Düğünün iptal olmasına sebep olan kavga anı ise kameraya saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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