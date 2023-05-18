Trabzon'da heyelan: Saniye saniye görüntülendi

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle Trabzon'da meydana gelen heyelan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası saniye saniye kaydedildi.

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Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde bugün öğle saatlerinde yaşanan heyelan cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Tonlarca ağırlığındaki toprak yamaçtan kayıp gitti.

Bölgede bir süredir etkili olan yağışlı hava nedeniyle suya doyan toprak Trabzon'da heyelana neden oldu. Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinin Akköse mahallesi Dere mevkii Merkez Kümeevleri Merkez Cami alt kısımında bugün öğle saatlerinde heyelan yaşanırken, heyelan anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile an be an kaydedildi.

Heyelan anını kayda alan şahıs karşı yamaçta bulunan vatandaşları uyararak evlerini boşaltmalarını isterken panik anı konuşmalarına yansıdı.

 
 

Kaynak: İHA

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