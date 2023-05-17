İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu
İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili olurken yağış ile birlikte meydana gelen şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar Kuleli'den görüntülendi.
Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı.
Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi.
Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu. Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: