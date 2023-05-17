İstanbul'da geceyi aydınlatan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu

İstanbul’da gece etkisini gösteren yağış Boğaz ve Anadolu Yakası’nda etkili olurken yağış ile birlikte meydana gelen şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anlar Kuleli'den görüntülendi.

Son Güncelleme:

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da gece yağmurun başlaması ile birlikte peş peşe şimşekler çakmaya başladı.

Özellikle Anadolu Yakası ve Boğaz çevresinde etkili olan yağış beraberinde şimşeği de getirdi.

Çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi, adeta görsel şölen oluştu. Yağış ve şimşek Kuleli sahilinden görüntülendi. 

 

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi imha edildi
Doğalgaz borusunu patlattılar Doğalgaz borusunu patlattılar
Ardahan'da kar yağışı etkili oldu! Ardahan'da kar yağışı etkili oldu!
Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı Saat kulesine tırmanan gencin tehlikeli oyunu kameraya yansıdı
Tersane yangınında yapımı devam eden lüks yat kaçırıldı Tersane yangınında yapımı devam eden lüks yat kaçırıldı
Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü Antalya’da geri dönüşüm tesisi alev alev yandı, gökyüzü siyaha büründü
Batman’da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı Batman’da kanala düşen kuzu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar Doğa yürüyüşünde göktaşı buldular: Alıcı çıkana kadar kasada saklayacaklar
Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi Hayatını karartan kilolarından kurtuldu: 6 ayda 57 kilo verdi
Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada Mersin'de fırtına ve hortum... Panik anları kamerada
Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar Kakava coşkusunu ve eğlencenin tadını çadırlarında çıkardılar
İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş' İsmail Saymaz: 'Erzurum'da belediyeye verilen halı dokuma atölyesi, ahıra dönüştürülmüş'
ÇOK OKUNANLAR
Bu burçlardan bir şey kaçmıyor: Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu Sezgileri kuvvetli 3 burç belli oldu
Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor Meteoroloji’den İstanbul dahil 17 il için uyarı: Bu kez şiddetli geliyor
İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar İslam Memiş 'aslında hepiniz kandırıldınız' dedi ve ekledi: Altın vuruş için 28 Mayıs'ı bekliyorlar
Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı? Anket firmalarının seçim karnesi: En büyük hüsranı hangi şirket yaşadı?
Konsensus Araştırma'nın sahibi Murat Sarı yanıtladı: Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider? Sinan Oğan'ın oylarının ne kadarı Kılıçdaroğlu'na gider?