Doğalgaz borusunu patlattılar

Tekirdağ Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde çalışma yapan belediye ekiplerinin aynı yerde bulunan doğalgaz borusunu patlatması çevrede paniğe neden oldu.

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Çerkezköy Öztrak Caddesi’nde Çerkezköy Belediye ekiplerinin devam eden çalışmaları çerçevesinde caddede kazı çalışması yapan kepçe operatörü, yanlışlıkla doğalgaz borusunu patlattı.

Belediye ekipleri, durumu GAZDAŞ ekiplerine bildirirken, büyük bir gürültüyle çevreye yayılan doğal gaz, çevredeki yurttaşlar arasında korku ve panik yaşanmasına neden oldu.

Olay yerine gelen Çerkezköy polis ekipleri de çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

BİR SÜRE TRAFİĞE KAAPTILDI

GAZDAŞ ekipleri doğal gazı keserek, gaz kaçıran boruyu tamir için çalışma başlatırken, Öztrak Caddesi ve İnan Sokak çalışmalar dahilinde trafiğe bir süre kapatıldı.

Kaynak: İHA

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