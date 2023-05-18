Tepki çeken görüntüler: Köpeği aracına iple asarak yolculuk yaptı

Olay, Sarıyer ilçesi Rumeli Caddesi’nde meydana geldi. Köpeği arabanın yanına asılı halde bağlayarak seyahat eden otomobil sürücüsü, başka bir sürücü tarafından görüntülendi. Gördüğü dehşete kayıtsız kalamayan vatandaş o anları kameraya aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri görüntülerle ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda araç sürücüsünün İ.Z. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Zanlı polis ekiplerince Ayazağa Mahallesi'nde yakalandı. İ.Z. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanunu’na istinaden 3 bin 36 TL idari para cezası uygulandı. Şüpheli “Hayvana Kötü Muamele ve İşkence” suçundan yapılan işlemlerin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.