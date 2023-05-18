Ölen babalarının eşyalarını balkondan attılar

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 gün önce vefat eden emekli polisin evindeki eşyalar, çocukları tarafından balkondan sokağa atıldı. Sokaktaki eşya yığını görenleri de şaşırttı.

Olay, dün Karabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 2 hafta önce rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan emekli polis E.D. (92), 11 Mayıs'ta yaşamını yitirdi. İddiaya göre, dün E.D.'nin evine gelen çocukları, eşyaları balkondan attı. Sesleri duyup dışarıya çıkan bazı vatandaşlar gördükleri manzara karşısına şaşkına döndü. Atılan masalar, mobilya malzemeleri, aynalar, kıyafetler ve çantalar adeta sokağın bir kısmını kapladı. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA