Bu Şehirlere Gidecekler Uçak Kullanmak Zorunda! Otobüs Seferleri İptal Edildi

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı alanında hizmet veren Türkiye'nin en büyük ulaşım şirketlerinden Kamil Koç, müşterilerin artan talepleri sonucunda ekspres hizmete başladı. Alınan karar sonrası otobüslerin, birçok şehirde durmadan yolculuğa devam edeceği öğrenilirken, karar sevinenler de tepki gösterenler de oldu. Söz konusu uygulamanın yeni dönemde tüm otobüs şirketlerine yayılması bekleniyor.

Bu Şehirlere Gidecekler Uçak Kullanmak Zorunda! Otobüs Seferleri İptal Edildi - Resim: 1

Türkiye'de her geçen gün havalimanı sayısı artış gösteriyor olsa da, şehirlerarası ulaşımda otobüslerin pazar payı yüksekliğini korumaya devam ediyor.

Hem ekonomik olması hem de uçak korkusu yaşayanlara alternatif sunması nedeniyle sık sık tercih edilen otobüs firmaları, yeni dönemde aldıkları karar ile yolcularda şaşkınlığa neden oldu. Türkiye'nin en köklü ve büyük firmalarından Kamil Koç, müşterilerin artan talepleri sonrasında seferlerinin büyük bölümünü ekspres taşımacılığa çevirirken, bu durum doğrudan seyahat edecekleri memnun etti.

UÇAK KULLANMAK ZORUNDA KALACAKLAR

İlk aşamada İstanbul ve İzmir arasındaki seferlerde uygulanacak düzenleme, rota boyunca farklı şehirde inmek isteyen yolcular tarafından tepkiyle karşılandı. Marmara ve Ege bölgesinde bulunan birçok şehire yönelik seferlerin önemli bölümü, İstanbul ve İzmir seferleri ile oluşturulurken, ekspres hizmetin başlamasıyla birlikte Bursa, Balıkesir, Manisa gibi şehirlerde yaşayan vatandaşlar, bu otobüslerin hizmetlerinden yararlanamayacak.

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