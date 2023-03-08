Ali Öztunç: 3 katlı binaların hepsi ayakta, çok katlılar yıkıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, 6 Şubat depreminde Kahramanmaraş'ta ayakta kalan yapıları göstererek "Buradaki 3-4 katlı binaların hepsi ayakta. Geçmişte burası 3 katın üzerine izin verilmezdi. Ne zaman ki çok kata izin verildi, depremde hepsi yıkıldı. Bu belediyenin yanlış ruhsat vermesi, yerel yönetimlerin hatasının çok bariz bir örneğidir" dedi.