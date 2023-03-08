Hatay'da, 5 otomobil, 50 kişiyi kurtardı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay'da, 50 kişinin yaşadığı binanın yıkılmasını park halindeki 5 otomobil önledi. Zemine çöken ve hasar gören binadan iş insanı İsmail Gürler ve ailesi balkondan sarkıttıkları battaniyeler ile tahliye oldu.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde, 11 il içinde en büyük yıkım Hatay’da gerçekleşti. Kentte binlerce bina yerle bir olurken, enkaz kaldırma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor.

Deprem nedeniyle birçok bina yan yatarken, bazı binaların ise zemin veya birinci katlarının olduğu yere çöktüğü görüldü. Antakya ilçesi Kanatlı Caddesi’nde yaklaşık 50 kişinin yaşadığı 5 katlı bir apartmanın da birinci katı olduğu gibi zemine çöktü. Büyük hasar alan binanın devrilmesini ise saçaklar altına park edilen 5 araç engelledi. Binanın üç tarafında ezilen araçlar, ilginç görüntüler oluşturdu. 

Kaynak: İHA

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Deprem
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