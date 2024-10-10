Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu

Kış aylarının vazgeçilmez ikilisi tahin ve pekmez hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı olarak sofralara geliyor. Özellikle soğuk günlerde enerji veren bu ikili, pekmez ve sütle birleşince hızlı ve pratik bir tatlıya dönüşüyor. Ev hanımları sadece 10 dakikada hazırlayabilecek.

10 DAKİKADA KOLAY TAHİN PEKMEZ TATLISI

Gereken malzemeler:

6 su bardağı süt

1 su bardağı nişasta

1 su bardağı pekmez

1 çay bardağı tahin

Yarım çay bardağı şeker (pekmez çok tatlı ise şeker kullanmayabilirsiniz)

1 yemek kaşığı tereyağı

Kaynak: Haber Merkezi