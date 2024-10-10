Tahin ve Pekmezin Muhteşem Uyumuyla Hazırlanıyor! Hem Şifa Kaynağı Hem Lezzet Deposu
Evde hem tatlı hem de şifalı bir yiyecek aradığınızda 10 dakikada hazırlanacak olan bu tatlıyı deneyin. Sadece tahin, pekmez ve sütle hazırlanıyor. İşte ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Kış aylarının vazgeçilmez ikilisi tahin ve pekmez hem lezzetli hem de sağlıklı bir tatlı olarak sofralara geliyor. Özellikle soğuk günlerde enerji veren bu ikili, pekmez ve sütle birleşince hızlı ve pratik bir tatlıya dönüşüyor. Ev hanımları sadece 10 dakikada hazırlayabilecek.
10 DAKİKADA KOLAY TAHİN PEKMEZ TATLISI
Gereken malzemeler:
6 su bardağı süt
1 su bardağı nişasta
1 su bardağı pekmez
1 çay bardağı tahin
Yarım çay bardağı şeker (pekmez çok tatlı ise şeker kullanmayabilirsiniz)
1 yemek kaşığı tereyağı
Kaynak: Haber Merkezi