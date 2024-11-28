Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün Yeni Halleri Olay Oldu: Görenler Hayrete Düştü!

Sanat dünyasının sevilen ikilisi Safiye Soyman ve Faik Öztürk, evlilikle ilgili açıklamaların ardından, yeni halleriyle gündeme geldi. İkilinin yeni halleri görenleri şaşırttı.

Kaynak: Haber Merkezi

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Safiye Soyman ve Faik Öztürk’ün Yeni Halleri Olay Oldu: Görenler Hayrete Düştü! - Resim: 1

Türk Sanat Müziği’nin sevilen isimlerinden Safiye Soyman, sevgilisi Faik Öztürk ile birlikte ekranlarda yer almaya başladığından bu yana halkın büyük beğenisini kazandı. Ekranların sempatik çifti, zamanla şöhretlerini katlayarak televizyon programlarında sunuculuk bile yaptı. Ancak son dönemlerde ikilinin gündemde yer almasının nedeni, yılların izlerini silmek için başvurdukları estetik müdahaleler oldu.

HAYRANLARI ŞAŞKINA DÖNDÜ

Birlikte paylaştıkları bir fotoğrafla gündeme gelen Soyman ve Öztürk, hayranlarını şaşkına çevirdi. Fotoğrafta özellikle Faik Öztürk’ün yüzündeki belirgin değişim dikkatlerden kaçmadı. Kullanıcılar, ünlü ismin yüzündeki bu farklılık hakkında çeşitli yorumlar yaparken, bazıları değişimin sebebini anlamakta zorlandı.

Kaynak: Haber Merkezi

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