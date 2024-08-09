Örümcek Sorunu Tarihe Karışacak! Bu Yöntem Uygulanınca Örümcekler Evden Kaçıyor

Yaz aylarında evlerinizde sıkça karşılaşabileceğiniz örümcek problemi, ev ahalisinde korku, panik yaratabiliyor. Fakat örümcekleri evinizden uzak tutabileceğiniz bazı yöntemler var.

Örümcekler, böcekler gibi diğer haşerelerle beslenirler. Evlerde bulunan böcekler, örümcekler için cazip bir yiyecek kaynağı olduğu biliniyor. Örümcekler, korunaklı ve nemli yerleri severler. Evlerin köşeleri, çatlakları ve dolapları örümcekler için ideal sığınakları olduğu biliniyor. Dişiler, yumurtalarını güvenli bir yere bırakmak için evleri tercih edebilirler.

Kaynak: Gerçek Gündem