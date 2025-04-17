Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak

Skyscanner’ın yürünebilirlik açısından en iyi şehirler listesinde Türkiye’yi temsil eden tek şehir Bursa oldu. Osmanlı dönemine ait mimarisi, hareketli çarşıları ve doğal kaplıcalarıyla öne çıkan şehir, ziyaretçilerine kısa yürüyüş rotalarıyla tarihi ve kültürel bir keşif sunuyor. Ulu Cami, Osman Gazi Türbesi ve Kapalıçarşı gibi simge yapılar yürüyerek yaklaşık bir saat içinde gezilebiliyor. Kentteki termal kaynaklar da yürüyüş sonrası dinlenme imkânı sunuyor.