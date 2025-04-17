Ne İstanbul Ne İzmir Ne de Ankara! Dünya Sıralamasında Rekor Kıran İlimiz Çok Şaşırtacak

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Seyahat arama platformu Skyscanner, 2025 yılına yönelik hazırladığı “dünyanın en yürünebilir şehirleri” listesini yayımladı. Hava kalitesi, güvenlik düzeyi, yaya yollarının erişilebilirliği ve turistik merkezlere olan mesafeler gibi birçok kriterin değerlendirildiği çalışmada Türkiye’den bir şehir de dikkat çekici bir şekilde listeye girmeyi başardı.
Kaynak: Haber Merkezi
Skyscanner’ın yürünebilirlik açısından en iyi şehirler listesinde Türkiye’yi temsil eden tek şehir Bursa oldu. Osmanlı dönemine ait mimarisi, hareketli çarşıları ve doğal kaplıcalarıyla öne çıkan şehir, ziyaretçilerine kısa yürüyüş rotalarıyla tarihi ve kültürel bir keşif sunuyor. Ulu Cami, Osman Gazi Türbesi ve Kapalıçarşı gibi simge yapılar yürüyerek yaklaşık bir saat içinde gezilebiliyor. Kentteki termal kaynaklar da yürüyüş sonrası dinlenme imkânı sunuyor.
AVRUPA VE ASYA’DAN DİKKAT ÇEKEN ŞEHİRLER
Yayımlanan listede Bursa dışında öne çıkan şehirlerden bazıları şöyle:
CORDOBA (İSPANYA)
UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan tarihi şehir merkezi, yürüyerek yaklaşık 26 dakikada gezilebiliyor.
NAGASAKİ (JAPONYA)
Düşük suç oranı ve yürünebilir cazibe merkezleriyle öne çıkan şehir, huzurlu bir keşif rotası sunuyor.
HİROŞİMA (JAPONYA)
Barış Anıtı ve sokak lezzetleriyle tanınan şehir, yürüyerek kolayca keşfedilebilen destinasyonlar arasında yer alıyor.
CALABRIA (İTALYA)
Yaklaşık 25 dakikada yürüyerek keşfedilebilen şehirde Rabarama Heykeli, sahil yolu ve antik bronz eserlerin bulunduğu müzeler dikkat çekiyor.
MONTE CARLO (MONAKO)
Lüks mağazaları, yat limanı ve tarihi kumarhaneleriyle Monte Carlo, yürüyerek gezilebilecek kompakt yapısıyla öne çıkıyor.
TARTU (ESTONYA)
Estonya’nın ikinci büyük kenti, sakin atmosferi, nehir kıyısındaki yürüyüş yolları ve kültürel yapılarıyla listede yer buldu.
BOLZANO (İTALYA)
Alpler’in eteklerindeki şehir, Dolomitler’e yakınlığı ve yürünebilir şehir merkeziyle Avrupa’nın güvenli destinasyonlarından biri olarak gösterildi.
SARAYBOSNA (BOSNA-HERSEK)
Osmanlı izlerini taşıyan mimarisiyle tanınan şehir, kısa yürüyüşlerle keşfedilebilecek yapısıyla turistlerin ilgisini çekiyor.
VICTORIA (KANADA)
Vancouver Adası’nda yer alan Victoria, 450’den fazla yürüyüş rotasıyla Kuzey Amerika’da öne çıkan nadir yürünebilir şehirlerden biri olarak dikkat çekiyor.
YÜRÜYEREK GEZMEK YENİ NESİL TURİZM ANLAYIŞINDA ÖNE ÇIKIYOR
Skyscanner’ın listesi, çevreci ve sürdürülebilir turizmin giderek önem kazandığı günümüzde şehirlerin kompakt yapılarının ve yayalara sunduğu imkânların seyahat planlarında belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor. Bursa’nın da bu listeye dâhil olması, Türkiye’nin yaya dostu şehirleriyle uluslararası platformlarda daha fazla yer bulabileceğinin işareti olarak değerlendiriliyor.