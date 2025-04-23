Android, İOS ve Google Deprem Uyarısı Nasıl Çalışıyor? Deprem Uyarı Sistemleri Nasıl Aktif Hale Getirilir?

iOS CİHAZLARDA ACİL DURUM UYARILARI NASIL AÇILIR?

Apple kullanıcıları için benzer bir sistem, "Acil Durum Uyarıları" başlığı altında yer alıyor. iPhone cihazlarda bu özellik, belirli bölgelerde aktif hale getiriliyor ve yalnızca o bölgede yaşayan kullanıcılar uyarı alabiliyor. iOS cihazlarda bu sistem otomatik olarak etkinleştirilebiliyor, ancak kullanıcının bu ayarın açık olup olmadığını kontrol etmesi öneriliyor.

DEPREM BİLDİRİMLERİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Uzmanlar, bu tür erken uyarı sistemlerinin birkaç saniyelik avantaj sağlayabileceğini ve bu sürenin can güvenliği açısından kritik olabileceğini belirtiyor. Deprem riski taşıyan bölgelerde yaşayan kullanıcıların telefonlarında bu ayarları kontrol ederek sistemleri aktif hale getirmesi öneriliyor. İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa gibi illerde son dönemde artan sarsıntılar, vatandaşların bu uygulamalara olan ilgisini artırdı.