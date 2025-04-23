Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı
Baharın gelişiyle birlikte Diyarbakır’daki Hevsel Bahçeleri, doğanın sunduğu şifalı otlarla yeniden canlandı. UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan ve 8 bin yıldır tarım yapılan verimli topraklar, yöre halkına sadece tarımsal ürünler değil, aynı zamanda doğadan gelen şifalı bitkiler de sunuyor. Bölge sakinleri, her yıl olduğu gibi bu yıl da sepetlerini alarak ot toplamaya koştu.
Kaynak: AA
Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Bölümü'nden kursiyerler, baharın ilk günlerinde Hevsel Bahçeleri’nde yetişen doğal otları toplayarak Diyarbakır mutfağının köklü yemeklerini yeniden hazırlıyor. Usta öğretici Derya Akdağ Aykaç, toplanan otların hem sağlığa faydalı hem de geleneksel tatların vazgeçilmez parçası olduğunu belirtti. Aykaç, “Bu otlar sayesinde geçmişin tatlarını geleceğe taşıyoruz. Her biri ayrı bir aroma ve şifa kaynağı” dedi.
25 FARKLI YEMEK YAPILIYOR
Toplanan heliz otu, yabani sarımsak, sirim, gulik, tort, ebegümeci, hardal otu, kuzukulağı, ısırgan otu, yarpuz, kenger ve çiriş otu gibi bitkilerden yaklaşık 25 farklı yemek hazırlanıyor. Bu yemekler arasında, yoğurt ve otlarla yapılan mastava (ayran aşı), ısırgan otlu tam buğday ekmeği, borani, otlu mücver ve gırık gibi geleneksel tatlar öne çıkıyor. Aykaç, “Yumurtayla, bulgurla, unla harmanladığımız bu otlar sofralara sağlık ve çeşit katıyor” diye konuştu.
TOPLAMA VE HAZIRLAMA TEKNİĞİ ÖNEMLİ
Aykaç, her otun kendine özgü bir toplama ve işleme yöntemi olduğunu vurguladı. Bazı otların yanlış tüketildiğinde zararlı olabileceğine dikkat çeken Aykaç, “Örneğin yılan otu ayrana basılmadan tüketilemez. Bitkileri tanımak, doğru zamanda ve doğru şekilde toplamak çok önemli” ifadelerini kullandı.
GELENEKSEL LEZZETLER YENİDEN SOFRALARDA
Kursiyer Dilan Özgan ise otları hem evde hem de eğitim merkezinde değerlendirdiklerini söyledi. “Gulik otundan yaptığımız bulgur pilavı çok lezzetli oluyor. Ebegümeciyle yumurtalı kızartma, kengerle meftune yapıyoruz. Bu tatlar unutulmasın diye elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Özgan, topladıkları otlar arasında yabani ve zehirli olanlara dikkat ettiklerini, yalnızca taze ve güvenli olanları seçtiklerini de sözlerine ekledi.
HEVSEL’DEN SOFRALARA BİR LEZZET YOLCULUĞU
Hevsel Bahçeleri, hem doğayla iç içe bir yaşam hem de kadim mutfak kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Baharın getirdiği bu renkli ve sağlıklı ürünler, kadınların emeğiyle geleneksel yemeklere dönüşerek kentin kültürel zenginliğini sofralara taşıyor.