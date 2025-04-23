Duyan Sepetini Aldı Hevsel Bahçeleri’ne Koştu! Binbir Şifalı Hasat Başladı

GELENEKSEL LEZZETLER YENİDEN SOFRALARDA

Kursiyer Dilan Özgan ise otları hem evde hem de eğitim merkezinde değerlendirdiklerini söyledi. “Gulik otundan yaptığımız bulgur pilavı çok lezzetli oluyor. Ebegümeciyle yumurtalı kızartma, kengerle meftune yapıyoruz. Bu tatlar unutulmasın diye elimizden geleni yapıyoruz” dedi. Özgan, topladıkları otlar arasında yabani ve zehirli olanlara dikkat ettiklerini, yalnızca taze ve güvenli olanları seçtiklerini de sözlerine ekledi.

HEVSEL’DEN SOFRALARA BİR LEZZET YOLCULUĞU

Hevsel Bahçeleri, hem doğayla iç içe bir yaşam hem de kadim mutfak kültürünün sürdürülebilirliğine katkı sağlıyor. Baharın getirdiği bu renkli ve sağlıklı ürünler, kadınların emeğiyle geleneksel yemeklere dönüşerek kentin kültürel zenginliğini sofralara taşıyor.