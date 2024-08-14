Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, Aziziye Cami önünde vatandaşları rahatsız eden şahıs olduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti.

Kaynak: İHA