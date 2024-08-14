Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti

Bir dilenciye yapılan operasyon sonrası üstünden çıkanlar yok artık dedirtti. İhbar üzerine dilencinin üzerinde yapılan aramada azımsanmayacak miktarda para çıktı.

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Dilenci mi Darphane mi Belli Değil: Üstünden Çıkanlar Şoke Etti - Resim: 1

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, vatandaşların vicdani duygularını istismar ederek dilencilik yapanlarla mücadelesini sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda, şehir merkezinin belirli noktalarında devriye ve kontrol faaliyetlerine devam ediyor. Ekipler, Aziziye Cami önünde vatandaşları rahatsız eden şahıs olduğu ihbarı üzerine bölgeye geçti.

Kaynak: İHA

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