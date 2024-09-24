Vestel'den Dev Otomotiv Hamlesi! Bir İlk Olacak

Vestel, Almanya’nın Hannover kentinde düzenlenen IAA Transportation 2024 fuarında, sürdürülebilir elektrikli araç şarj istasyonları, otomotiv elektroniği ve enerji depolama sistemlerini sergiledi. Güler, fuarda Vestel’in hedeflerine ve otomotivdeki yatırım planlarına dair önemli açıklamalarda bulundu.

"OTOMOTİV ARTIK TÜKETİCİ ELEKTRONİĞİ OLDU"

Otomotiv sektöründe yaşanan değişimlere dikkat çeken Güler, içten yanmalı motorlardan elektrikli araçlara geçişin büyük bir paradigma değişikliği yarattığını belirtti. "Otomotiv artık tüketici elektroniği oldu. Vestel, bu alandaki tecrübesini, çevikliğini ve kalitesini otomotiv sektörüne taşıyor," dedi.

Vestel’in bu süreçte ekran ve yazılım çözümleri ile öne çıkacağını ifade eden Güler, TOGG’un geniş ekranlarının Vestel’in Manisa’daki tesislerinde üretildiğini ve başka global markalarla da işbirliklerinin yakında duyurulacağını aktardı.

Elektrikli araç sahiplerinin en büyük endişelerinden biri olan şarj sürelerine değinen Güler, Vestel’in 720 kilovatlık şarj cihazları sayesinde araçların 8 dakika içinde yüzde 20’den yüzde 80’e kadar şarj olabildiğini belirtti. Bu teknolojinin Türkiye’de uygulanmaya başlandığını ve İtalya’ya ihracat anlaşmalarının yapıldığını da ekledi.

Kaynak: AA