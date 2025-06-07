Tekstil Devi Afyon ve Denizli’deki Fabrikalarını Kapatıyor! Hepsi İşsiz Kalacak

GEÇİCİ DURDURMA SÜRECİ KALICIYA DÖNÜŞTÜ

Grubun, 2018 yılında faaliyete aldığı Çal’daki fabrikanın kapatılmasının arkasında herhangi bir siyasi ya da yerel yönetim baskısı olmadığını vurgulayan Baltalı, geçen yıl geçici olarak üretime ara verilen Hocalar’daki fabrikanın da yeniden açıldığını ancak talepteki daha da büyük daralma nedeniyle kapatma kararının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.

'REKABET GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİK' UYARISI

Baltalı, Türkiye’de uygulanan mevcut ekonomik programın sanayi üretimini zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Kur artışı enflasyon oranının altında kalıyor. Bu da hem ihracatçı hem üretici açısından büyük bir sorun. Finans kuruluşları tekstil sektörüne temkinli yaklaşıyor. Dolayısıyla krediye erişim de oldukça sınırlı.”