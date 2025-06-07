Tekstil Devi Afyon ve Denizli’deki Fabrikalarını Kapatıyor! Hepsi İşsiz Kalacak
Türkiye’nin önde gelen tekstil firmalarından Baltalı Grup, üretim faaliyetlerini yürüten iki fabrikasını kapatma kararı aldı. Afyonkarahisar’ın Hocalar ilçesi ve Denizli’nin Çal ilçesinde bulunan tesislerin kapatılmasıyla yaklaşık 650 çalışanın işini kaybedeceği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Baltalı Grup Yönetim Kurulu Başkanı Derya Baltalı, fabrikaların kapatılma gerekçesi olarak azalan sipariş hacmini ve mevcut ekonomik koşulları gösterdi. Baltalı, “Faizlerin yüksekliği ve finansmana erişimin zorlaşması nedeniyle üretim yapmak her geçen gün daha da güçleşiyor. Sipariş artışı olursa ilk etapta yeniden bu tesisleri devreye almayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.
GEÇİCİ DURDURMA SÜRECİ KALICIYA DÖNÜŞTÜ
Grubun, 2018 yılında faaliyete aldığı Çal’daki fabrikanın kapatılmasının arkasında herhangi bir siyasi ya da yerel yönetim baskısı olmadığını vurgulayan Baltalı, geçen yıl geçici olarak üretime ara verilen Hocalar’daki fabrikanın da yeniden açıldığını ancak talepteki daha da büyük daralma nedeniyle kapatma kararının kaçınılmaz hale geldiğini belirtti.
'REKABET GÜCÜMÜZÜ KAYBETTİK' UYARISI
Baltalı, Türkiye’de uygulanan mevcut ekonomik programın sanayi üretimini zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi: “Kur artışı enflasyon oranının altında kalıyor. Bu da hem ihracatçı hem üretici açısından büyük bir sorun. Finans kuruluşları tekstil sektörüne temkinli yaklaşıyor. Dolayısıyla krediye erişim de oldukça sınırlı.”
3 BİN FABRİKA SATILIK DURUMDA
Türkiye’de üretim sektörünün yaşadığı yapısal sorunlara dikkat çeken Derya Baltalı, şu anda ülkede yaklaşık 3 bin satılık ve benzer sayıda kiralık fabrikanın bulunduğunu söyledi. Baltalı, “Sanayi yoksa işçi sınıfı da olmaz. Hatta orta sınıf bile varlık gösteremez. Sanayicinin üretime ve yatırıma teşvik edilmesi şart. Bu döngü yeniden kurulmalı” dedi.
TEKSTİL, EN YÜKSEK KONKORDATO RİSKİ TAŞIYAN SEKTÖR HALİNE GELDİ
Yılın ilk 5 ayında konkordato ilan eden firma sayısı 967’ye ulaşırken, en yüksek başvuru tekstil sektöründe gerçekleşti. Sektördeki iflaslar, üretimin yurt dışına kayması ve finansman sorunları, Türkiye’de tekstilin geleceğine dair endişeleri artırıyor.