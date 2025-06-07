Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem Başlıyor! Milyonları İlgilendiriyor, Yapmayan Yandı 300 Bin Lira Cezası Var

4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki her bir işçi için ve her ay başına 2.179 TL,

Deniz İş Kanunu kapsamındaki gemi adamları için her bir çalışan ve ay başına 28.856 TL,

Basın İş Kanunu kapsamındaki gazeteciler için ise her bir gazeteci ve her ay için 36.081 TL ceza uygulanacak.