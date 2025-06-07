Maaş Ödemelerinde Yeni Dönem Başlıyor! Milyonları İlgilendiriyor, Yapmayan Yandı 300 Bin Lira Cezası Var
Yüksek maaş aldığı halde bordroda asgari ücretli gibi gösterilen çalışanlara ilişkin devletin uzun süredir gündeminde olan düzenleme Temmuz ayında yürürlüğe giriyor. Resmi Gazete’de 4 Haziran 2025’te yayımlanan yasal değişiklikle birlikte, 3 ve üzeri çalışanı bulunan tüm işyerlerinde maaş ödemelerinin yalnızca banka aracılığıyla yapılması zorunlu hale getirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Banka şubesinin bulunmadığı bölgelerde ödemelerin PTT aracılığıyla yapılabileceği belirtilirken, maaş ya da prim gibi ödemelerin açıklamasının da hesap hareketinde açıkça yer alması gerektiği bildirildi. Yeni uygulamayla birlikte çalışanlara ödenen ücretlerin tam ve şeffaf şekilde belgelenmesi amaçlanıyor.
KAYITLI KAYIT DIŞILIK DÖNEMİ KAPANIYOR
Yüksek ücretli çalışanların asgari ücretli gösterilerek bordroya yansıtılması “kayıtlı kayıt dışılık” olarak tanımlanıyor. Bu yöntemle işveren vergi ve SGK primlerinden kaçınırken, çalışanlar da uzun vadede düşük emekli maaşı alma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Söz konusu yöntemin engellenmesi amacıyla ilk yasal düzenlemeler 2008 yılında yapılmıştı. 2025 itibarıyla kapsam daha da genişletildi.
GAZETECİ VE GEMİ ADAMLARINA ÖZEL DÜZENLEME
SGK Eski Başmüfettişi İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi'nde yayımlanan yazısında, yeni düzenlemeyle ilgili ceza miktarlarını da paylaştı. 2025 yılı için belirlenen cezalara göre:
4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki her bir işçi için ve her ay başına 2.179 TL,
Deniz İş Kanunu kapsamındaki gemi adamları için her bir çalışan ve ay başına 28.856 TL,
Basın İş Kanunu kapsamındaki gazeteciler için ise her bir gazeteci ve her ay için 36.081 TL ceza uygulanacak.
CEZA MİKTARI 312 BİN TL’YE KADAR YÜKSELEBİLİYOR
Öte yandan maaş bordrosunda çalışanın imzası yer almayan ve ödemeleri banka kanalıyla gerçekleştirmeyen işverenlere, çalışan sayısı ve tespit edilen ay sayısına göre toplamda 312.000 TL’ye varan idari para cezası kesilebileceği bildirildi.
Yeni düzenleme ile hem çalışanların sosyal güvenliği hem de kayıt dışı uygulamaların önlenmesi hedefleniyor.