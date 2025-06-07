Ne Para Ne de Altın Ödemesi Omayacak! Yeni Çıkan ATM Artık Sadece Bu Hizmeti Verecek
Romanya'da geleneksel para ve altın işlemlerinin ardından dijital finans alanında da yeni bir adım atıldı. Romanya Ulusal Postanesi, ülkenin ilk Bitcoin ATM’sini Tulça kentinde hizmete sunduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
Söz konusu ATM’nin hem RON (Romanya'nın yerel para birimi) hem de Bitcoin alımına olanak sağladığı bildirildi. Bu adımın, posta hizmetlerinde dijitalleşme sürecinin bir parçası olduğu vurgulandı.
YAYILIM PLANI: 5 KENT DAHA SIRADA
Tulça’daki ilk cihazın ardından aynı modelde Bitcoin ATM’lerinin Alexandria, Piatra, Neamt, Botosani ve Nadlac kentlerinde de devreye alınacağı duyuruldu. Böylece ülke genelinde dijital para kullanımının daha geniş kitlelere yayılması hedefleniyor.
POSTA OFİSLERİNDE DİJİTAL DÖNÜŞÜM
Romanya Ulusal Postanesi, yeni nesil ATM’lerin yalnızca teknolojik bir yenilik olmadığını, aynı zamanda toplumun günlük finans alışkanlıklarında da dönüşüm yaratacağını belirtti. Yapılan açıklamada, bu uygulamanın modern posta hizmetleri anlayışına uyum sağlamak amacıyla geliştirildiği kaydedildi.