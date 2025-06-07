Bayramda Kurban Kesenler Dikkat! Paranızı Bu Şekilde Faiziyle Geri Alabilirsiniz
Kurban Bayramı’nda satın alınan kurbanlığın hastalıklı ya da kesim şartlarına uygun olmaması durumunda, tüketiciler hem maddi hem de manevi tazminat alma hakkına sahip olacak. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların atması gereken adımları detaylı şekilde anlattı. Şahin, öncelikle hayvanın sağlık durumunun veteriner hekim tarafından belgelenmesi gerektiğini belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Veterinerden alınacak bu raporun ardından, kurbanlığın bedeli 140 bin TL’ye kadar ise Tüketici Hakem Heyeti’ne, bu tutarın üzerindeyse Tüketici Mahkemesi’ne başvuru yapılabileceğini ifade eden Mahmut Şahin, “Malın iadesi, ödenen bedelin geri alınması ve manevi tazminat talebi için gerekli yasal yollar açıktır” dedi.
DOLANDIRICILIKLA KARŞI KARŞIYA KALANLAR HAK ARAYABİLİR
Mahmut Şahin, kurbanlık hayvan alışverişlerinin ibadet amacı taşıdığını hatırlatarak, bu nedenle yaşanan olumsuzlukların yalnızca maddi değil, aynı zamanda manevi zararlar doğurduğunu vurguladı. Kurbanlık adı altında hasta ya da yaşı küçük hayvanların satılmasının kötü niyetli bir dolandırıcılık girişimi olduğunu söyleyen Şahin, “Bu tür dolandırıcılıkların önüne geçmek için mağduriyet yaşayan vatandaşların haklarını araması büyük önem taşıyor” dedi.
KÜPELİ VE SAĞLIKLI HAYVANLAR TERCİH EDİLMELİ
Şahin, alışveriş öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi. Hayvanın küpesinin bulunması, bakımının iyi olması ve genel görünümünün sağlıklı olması gerektiğini belirten Şahin, anlamayan vatandaşların bu konuda uzman kişilerle alışveriş yapmasının daha güvenli olacağını dile getirdi. Olası mağduriyet durumlarında ise vatandaşların yasal mercilere başvurmaktan çekinmemesi gerektiğini belirtti.
MANEVİ ZARAR DAHA AĞIR DEĞERLENDİRİLMELİ
Kurbanlık hayvanın uygunsuz çıkmasının manevi boyutuna da değinen Mahmut Şahin, ibadet niyetiyle yapılan bir alışverişin bu şekilde suistimal edilmesinin kişide derin bir manevi tahribata neden olabileceğini ifade etti. Şahin, “Bu gibi durumlarda manevi tazminat miktarının, maddi zararın da üzerinde olması gerekir. Çünkü burada yalnızca bir ürün değil, dini bir vecibe suistimal edilmektedir” diye konuştu.