Bayramda Kurban Kesenler Dikkat! Paranızı Bu Şekilde Faiziyle Geri Alabilirsiniz

MANEVİ ZARAR DAHA AĞIR DEĞERLENDİRİLMELİ

Kurbanlık hayvanın uygunsuz çıkmasının manevi boyutuna da değinen Mahmut Şahin, ibadet niyetiyle yapılan bir alışverişin bu şekilde suistimal edilmesinin kişide derin bir manevi tahribata neden olabileceğini ifade etti. Şahin, “Bu gibi durumlarda manevi tazminat miktarının, maddi zararın da üzerinde olması gerekir. Çünkü burada yalnızca bir ürün değil, dini bir vecibe suistimal edilmektedir” diye konuştu.