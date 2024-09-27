SGK Son Dakika Duyurdu: Bu Belgeyi Getirenin Maaşına Ek 5 Bin TL Yatacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, SGK'ya talimat verdi. Bu belgeyi bildiren herkesin maaşına ek her ay 5 bin 100 TL ödeme yapılacak.

Kaynak: Haber Merkezi

SGK Son Dakika Duyurdu: Bu Belgeyi Getirenin Maaşına Ek 5 Bin TL Yatacak - Resim: 1

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, geçim sıkıntısı çeken bireylerin sayısındaki artışla birlikte sosyal yardım taleplerinin de yükseldiğine dikkat çekti. Bu bağlamda, vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni destek paketleri oluşturuldu. Türkiye'de artan enflasyon ve sürekli gelen zamlarla birlikte, birçok kişi ekonomik zorluklarla karşı karşıya kaldı.

Bakanlık, Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bir talimat vererek sosyal yardım miktarlarını açıkladı. Yapılan düzenlemeyle birlikte SGK, o belgeyi bildiren vatandaşlara her ay 5 bin 100 TL maaşa bağlayacağını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
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