Türkiye'nin Ünlü Mobilya Devi Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu

MOBİLYA SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ GİRİŞ

Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Alfemo’nun markalarına katılmasının grup için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Zeren, “Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki hem de global pazardaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.