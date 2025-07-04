Türkiye'nin Ünlü Mobilya Devi Satıldı: Yeni Sahipleri Bakın Kim Oldu
Türkiye'nin köklü mobilya devi Alfemo satıldı. 64 mağazasıyla yurt içinde, 21 konsept noktasıyla yurt dışında faaliyet gösteren Alfemo artık Zeren Group Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye’nin köklü yatırım gruplarından Zeren Group Holding, mobilya sektörüne güçlü bir giriş yaptı. Holding, modüler mobilya, döşemeli grup ve yatak üretiminde faaliyet gösteren Alfemo markasını satın aldı. 1997’den bu yana üretim yapan ve 20’ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren Alfemo, artık Zeren Group Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdürecek.
MOBİLYA SEKTÖRÜNE GÜÇLÜ GİRİŞ
Zeren Group Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mustafa Yiğit Zeren, satın almayla ilgili yaptığı açıklamada, Alfemo’nun markalarına katılmasının grup için önemli bir adım olduğunu vurguladı. Zeren, “Yurt dışında önemli yatırımları olan bir grup olarak, Alfemo’nun hem Türkiye’deki hem de global pazardaki varlığını daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.
ŞUBE SAYISI ARTACAK
Rekabet Kurulu onayının ardından gerçekleşen bu satın almanın, grubun stratejik büyüme planlarına önemli katkı sağlayacağını belirten Zeren, orta vadede yurt içi ve yurt dışında önemli yatırımlar planladıklarını ifade etti. Alfemo’nun şu anda yurt içinde 64 mağazası, yurt dışında ise 21 konsept mağazası ve satış noktası bulunuyor. Bu sayıyı yıl sonuna kadar 100’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Zeren, 460 olan çalışan sayısını da artırmayı planladıklarını açıkladı.