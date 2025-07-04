Bu Ehliyetleri Kullananlar Diken Üstünde: Polis O Sürücüleri Çevirip Ceza Kesecek

MİLYONLARCA KİŞİ RİSK ALTINDA

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirdi. Ancak hala 3 milyon 549 bin 583 kişi eski belgeleri kullanmaya devam ediyor. Uyarıya göre, bu kişiler 1 Ağustos 2025’e kadar belgelerini 15 TL karşılığında yenileyebilir. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet için ödenecek yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.