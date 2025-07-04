Bu Ehliyetleri Kullananlar Diken Üstünde: Polis O Sürücüleri Çevirip Ceza Kesecek
Eski tip sürücü belgesiyle trafiğe çıkanlar için geri sayım başladı. 1 Ağustos’a kadar ehliyetini yenilemeyenler hem ceza riskine girecek hem de ehliyetleri geçersiz sayılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte eski tip ehliyetle araç kullanan sürücüler için kritik uyarı yapıldı. 1 Ağustos’a kadar belgelerini yenilemeyen milyonlarca kişinin ehliyetleri geçersiz sayılacak ve ceza riskiyle karşı karşıya kalacaklar. Polis ekipleri, denetimlerde bu sürücüleri tespit ederek para cezası uygulayacak. Ayrıca yenileme süresini kaçıranlar, ehliyetlerini değiştirmek için binlerce lira ödemek zorunda kalacak.
MİLYONLARCA KİŞİ RİSK ALTINDA
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 32 milyon 817 bin 997 kişi ehliyetini yeni tip sürücü belgesiyle değiştirdi. Ancak hala 3 milyon 549 bin 583 kişi eski belgeleri kullanmaya devam ediyor. Uyarıya göre, bu kişiler 1 Ağustos 2025’e kadar belgelerini 15 TL karşılığında yenileyebilir. Bu tarihten sonra ise B sınıfı ehliyet için ödenecek yenileme ücreti 7 bin 438 TL’ye yükselecek.
RANDEVU ALMAK ZORUNLU
Ehliyet yenileme işlemleri, Alo 199 Çağrı Merkezi, “nvi.gov.tr” internet adresi ya da mobil uygulama üzerinden alınan randevuyla gerçekleştiriliyor. Başvuru için gerekli belgeler arasında eski ehliyet, 15 TL’lik ödeme makbuzu, sürücü sağlık raporu, son 6 ay içinde çekilmiş biyometrik fotoğraf ve MERNİS sistemine kayıtlı açık adres bilgisi yer alıyor.