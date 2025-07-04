Fiyatı 8 Bin TL'den 400 TL Düştü: Dubai ve Katar Sırada Bekliyor, Faydası Saymakla Bitmiyor
Mersin’in Silifke ilçesinde hasadı başlayan eriğin kilogram fiyatı 8 bin TL’den 400 TL’ye kadar geriledi. Yurt dışına da ihraç edilen bu meyve, sadece lezzetiyle değil, insülin direncini dengelemesi ve demir emilimini artırmasıyla da dikkat çekiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve özellikle Mut bölgesinde öne çıkan erik için hasat dönemi başladı. Sezon başında kilogram fiyatı 8 bin TL’yi bulan erik, şu sıralar 400 TL’ye kadar gerilemiş durumda. İç pazarın yanı sıra Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihracatı yapılan bu meyve, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlığa sunduğu katkılarla dikkat çekiyor.
YURT DIŞINDAN YOĞUN TALEP VAR
Silifke’nin Keben Mahallesi’nde üretilen erikler, boylarına göre sınıflandırılarak iç ve dış pazarlara ulaştırılıyor. Kalitesine göre kilogram fiyatı 400 ila 800 TL arasında değişen ürünler, özellikle yurt dışı alıcılarının yoğun ilgisini görüyor.
BU YIL REKOLTE DÜŞÜK SEYREDİYOR
Ziraat Mühendisi Mustafa Kucur, Göksu Vadisi'nde yaklaşık 3 bin dönüm erik bahçesi olduğunu belirtti. Ancak iklimsel nedenler, kış sıcaklıklarının dengesizliği ve kuş zararı nedeniyle rekoltenin bu yıl üçte bir oranında düştüğünü ifade etti.
ÜRETİCİLER İHRACATTAN UMUTLU
5 dönümlük serasında üretim yapan Volkan Sümbül ise, ilk hasadı gerçekleştirdiklerini ve boyuna göre 400, 600, 800 TL’den satış yaptıklarını söyledi. İhracatın devam etmesi hâlinde sezonun üretici açısından verimli geçeceğini belirtti. Sümbül, Nisan ortasına kadar sürecek hasattan yaklaşık 12 ton ürün elde etmeyi hedefliyor.
SADECE TADIYLA DEĞİL FAYDALARIYLA DA ÖNE ÇIKIYOR
Ferahlatıcı tadıyla bilinen erik, sağlık açısından da önemli faydalar sunuyor. Antioksidanlar, C vitamini, lif ve polifenol içeriği sayesinde vücudu destekleyen bu meyve, özellikle kan şekeri dengesi ve demir emilimi açısından dikkat çekiyor.
İNSÜLİN DİRENCİNİ AZALTIYOR
Beslenme Uzmanı Dr. Emel Sezer, eriğin içeriğinde bulunan klorojenik asidin karbonhidrat emilimini yavaşlatarak yemek sonrası kan şekeri dalgalanmalarını önlediğini belirtiyor. Bu da insülin hormonunun aşırı salgılanmasını engelleyerek, insülin direnciyle mücadelede doğal bir destek sağlıyor.
C VİTAMİNİ SAYESİNDE DEMİR EKSİKLİĞİNE DOĞAL DESTEK
Özellikle kadınlar ve vejetaryen bireylerde yaygın olarak görülen demir eksikliğine karşı erik, iki yönlü bir fayda sağlıyor. Hem kendi bünyesinde demir barındırıyor hem de yüksek C vitamini içeriğiyle vücudun aldığı demiri daha iyi emmesini sağlıyor.