Fiyatı 8 Bin TL'den 400 TL Düştü: Dubai ve Katar Sırada Bekliyor, Faydası Saymakla Bitmiyor

Mersin’in Silifke ilçesinde örtü altında yetiştirilen ve özellikle Mut bölgesinde öne çıkan erik için hasat dönemi başladı. Sezon başında kilogram fiyatı 8 bin TL’yi bulan erik, şu sıralar 400 TL’ye kadar gerilemiş durumda. İç pazarın yanı sıra Dubai, Katar, Kanada, İngiltere ve Almanya gibi ülkelere ihracatı yapılan bu meyve, hem üreticinin yüzünü güldürüyor hem de sağlığa sunduğu katkılarla dikkat çekiyor.