Taksim'in Göbeğindeki 58 Yıllık Restoran İflasın Eşiğinde: Beyoğlu’nun Efsanesiydi

ESNAF LOKANTASI ARTIK YARGI SÜRECİNDE

Yıllardır Beyoğlu’nda esnafın ve müdavimlerinin uğrak noktası olan bu tarihi lokanta, ekonomik krizin gıda sektöründeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Konkordato süreci kapsamında bir sonraki duruşmanın 26 Eylül'de yapılacağı bildirildi.

KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MEKAN

1967 yılında İsmail Şahin tarafından kurulan Tarihi Şahin Lokantası, hem yerli halkın hem de İstanbul’a gelen ziyaretçilerin severek tercih ettiği mekanlardan biri. 2019 yılında kurucusu İsmail Şahin’in vefatının ardından işletme, aile fertleri tarafından yönetilmeye devam etti. Bugün iki şubesi bulunan lokanta, Türk mutfağının klasik tatlarını yaşatmaya çalışıyor.