Taksim'in Göbeğindeki 58 Yıllık Restoran İflasın Eşiğinde: Beyoğlu’nun Efsanesiydi
Yarım asrı aşkın süredir Beyoğlu’nda hizmet veren Tarihi Şahin Lokantası, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato sürecine girdi. Mahkemeden geçici mühlet alan işletmenin geleceği 26 Eylül’deki duruşmada şekillenecek.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’un kalbi Beyoğlu’nda yıllardır geleneksel Türk yemekleriyle misafirlerini ağırlayan Tarihi Şahin Lokantası, ekonomik zorluklar nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Yarım asrı aşkın süredir hizmet veren köklü işletme, mali sıkıntılardan korunmak için mahkemeye başvurdu.
MAHKEME GEÇİCİ MÜHLET VERDİ
İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, Tarihi Şahin Lokantası ile işletmenin sahibi Cengiz Şahin ve ona ait bir diğer şirket olan Gergedan Yapım için üç ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Şirketlerin mali durumunun takibi için iki kişiden oluşan bir konkordato komiseri heyeti atandı.
ESNAF LOKANTASI ARTIK YARGI SÜRECİNDE
Yıllardır Beyoğlu’nda esnafın ve müdavimlerinin uğrak noktası olan bu tarihi lokanta, ekonomik krizin gıda sektöründeki etkilerini bir kez daha gözler önüne serdi. Konkordato süreci kapsamında bir sonraki duruşmanın 26 Eylül'de yapılacağı bildirildi.
KÖKLÜ GEÇMİŞE SAHİP BİR MEKAN
1967 yılında İsmail Şahin tarafından kurulan Tarihi Şahin Lokantası, hem yerli halkın hem de İstanbul’a gelen ziyaretçilerin severek tercih ettiği mekanlardan biri. 2019 yılında kurucusu İsmail Şahin’in vefatının ardından işletme, aile fertleri tarafından yönetilmeye devam etti. Bugün iki şubesi bulunan lokanta, Türk mutfağının klasik tatlarını yaşatmaya çalışıyor.