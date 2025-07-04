Stres Atmak İçin Başladı Yeni Mesleği Oldu: 3 Günde Yapıyor, Gören Hayran Kalıyor
Ordu’da yaşayan Celal Kaya, hiçbir teknolojik alet kullanmadan tamamen el işçiliğiyle yaptığı taş heykellerle dikkat çekiyor. Stres atmak için başladığı bu uğraşı zamanla mesleğe dönüştüren Kaya’nın bahçesinde sergilediği eserler, görenler tarafından tarihi eserlere benzetiliyor.
Kaynak: DHA
Ordu’nun Perşembe ilçesi Saray Mahallesi’nde yaşayan Celal Kaya (56), taş oyma sanatıyla oluşturduğu heykellerle görenleri hayran bırakıyor. Tamamen el işçiliğiyle, hiçbir teknolojik alet kullanmadan yaptığı heykeller, kimi zaman tarihi eser sanılıyor. Kendi bahçesini adeta bir açık hava müzesine çeviren Kaya, meraklılarını ağırlamaktan da mutluluk duyuyor.
STRES ATMAK İÇİN BAŞLADI YENİ MESEĞİ OLDU
Taş oyma sanatını dedesi ve babasından öğrendiğini belirten Kaya, 2005 yılında stres atmak için başladığı bu sanatı, son 20 yıldır tutkuyla sürdürüyor. Heykellerini tamamen hayal gücüne dayanarak şekillendiren Kaya, herhangi bir görsel ya da modele bağlı kalmadan çalışıyor.
“Hiçbir heykelim kopya değil, her biri doğaçlama” diyen Kaya, şimdiye dek 30’a yakın eser ortaya çıkardı. Kullandığı taşları ise kendi bahçesinden çıkarıyor. Genellikle kireç taşı ve siyah bazalt gibi taşlarla çalıştığını söyleyen Kaya, eserlerini yine evinin bahçesinde sergiliyor.
3 GÜNDE YAPIYOR, GÖRENLER HAYRAN KALIYOR
Sanatını herkesle paylaşmaya açık olan Kaya, “Bahçem artık bir açık hava müzesine dönüştü. Gelenler hem heykelleri inceliyor hem de taş oyma sanatı hakkında bilgi alıyor” diyor. Bir heykelin tamamlanma süresi ortalama 3 ila 5 gün arasında değişiyor. Ancak boyutlarına göre bu süre bazen 15 güne kadar çıkabiliyor.
Sanatını ticarete dökmek gibi bir düşüncesi olmayan ve yaptığı hiçbir eseri satmak istemediğini belirten Kaya, “Bu heykeller artık benim bir parçam oldu. Onlarsız bir hayat düşünemem" açıklamasında bulundu.