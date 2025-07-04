Stres Atmak İçin Başladı Yeni Mesleği Oldu: 3 Günde Yapıyor, Gören Hayran Kalıyor

3 GÜNDE YAPIYOR, GÖRENLER HAYRAN KALIYOR

Sanatını herkesle paylaşmaya açık olan Kaya, “Bahçem artık bir açık hava müzesine dönüştü. Gelenler hem heykelleri inceliyor hem de taş oyma sanatı hakkında bilgi alıyor” diyor. Bir heykelin tamamlanma süresi ortalama 3 ila 5 gün arasında değişiyor. Ancak boyutlarına göre bu süre bazen 15 güne kadar çıkabiliyor.

Sanatını ticarete dökmek gibi bir düşüncesi olmayan ve yaptığı hiçbir eseri satmak istemediğini belirten Kaya, “Bu heykeller artık benim bir parçam oldu. Onlarsız bir hayat düşünemem" açıklamasında bulundu.