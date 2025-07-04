Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Milletvekillerinin Yeni Zamlı Maaşı Belli Oldu: İşte Güncel Maaşları
Temmuz zammıyla birlikte mevcut ve emekli milletvekillerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın maaşı ve toplam aylık geliri de yeniden hesaplandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve milletvekillerinin yeni zamlı maaşları…
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Temmuz ayında açıklanan enflasyon verileriyle birlikte memur, emekli ve kamu görevlilerine yapılacak zam oranları netleşti. Milyonlarca vatandaş yeni maaşları merak ederken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte mevcut ve emekli milletvekillerinin maaşları da yeniden hesaplandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aylık geliri ve milletvekillerinin zamlı maaşları…
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AYLIK GELİRİ ORTAYA ÇIKTI
Yeni düzenlemeye göre, Cumhurbaşkanı maaşı 33 bin 981 TL artışla 252 bin 227 TL’ye yükseldi. Erdoğan’ın emekli milletvekili maaşı da hesaba katıldığında aylık toplam geliri 411 bin 800 liraya ulaştı.
MİLLETVEKİLLERİNE 229 BİN TL, EMEKLİLERE 149 BİN TL
Zamlı maaşlarla birlikte milletvekillerinin aylık kazancı 229 bin 676 TL olurken, emekli milletvekilleri 149 bin TL maaş alacak. Hem aktif vekil olup hem de emekli vekil aylığı alanlar ise toplamda 379 bin TL gelir elde edecek.