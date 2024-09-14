Merkez Bankası Raporuyla Ortaya Çıktı! İşte Meslek Meslek Ocak 2025'te Alınacak Yeni Maaşlar
TCMB, bu hafta yayınladığı son raporunda yıl sonuna yönelik enflasyon beklentilerine yer verdi. Ekonomi yönetiminin yürütülen sıkı para politikaları nedeniyle refah payı uygulamasını askıya alması, milyonlarca çalışanın muhtemel zam oranını ortaya çıkardı. İşte meslek meslek Ocak 2025'te geçerli olması beklenen yeni maaşlar...
Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) koordineli olarak yürüttüğü parasal sıkılaşma süreci nedeniyle çalışan ücretlerindeki artış beklentileri karşılamazken, Temmuz ayında yapılan emekli ve memur zammı milyonlarca vatandaşın tepkisini çekti.
Enflasyonla mücadele etme programını gerekçe gösteren ekonomi yönetimi, geçtiğimiz zam döneminde uygulamadığı refah payı sistemini Ocak ayı için de gündemine almayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nin eylül raporunda ekonomi piyasalarında söz sahibi 64 katılımcının yanıtları ile enflasyon beklentisine yer verildi.