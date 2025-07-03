Ekmeğe Büyük Zam Geldi! Karara İsyan Başladı

Yeni fiyat tarifesi doğrultusunda ilçedeki birçok fırıncı zamlı satışa geçerken, bazı fırın işletmelerinin ise henüz artışı yansıtmadığı gözlendi. Rekabeti öne süren bazı esnafın, vatandaşın alım gücünü gözeterek ekmeği eski fiyat olan 10 TL’den satmaya devam ettiği belirtildi.