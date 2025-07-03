Ekmeğe Büyük Zam Geldi! Karara İsyan Başladı
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekmek fiyatlarına zam gelmeye başladı. Bu kapsamda Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde 250 gramlık ekmeğin satış fiyatı 10 TL'den 12,5 TL’ye yükseltildi. Böylece ekmeğe 2,5 TL zam yapılmış oldu.
Kaynak: İHA
Yeni fiyat tarifesi doğrultusunda ilçedeki birçok fırıncı zamlı satışa geçerken, bazı fırın işletmelerinin ise henüz artışı yansıtmadığı gözlendi. Rekabeti öne süren bazı esnafın, vatandaşın alım gücünü gözeterek ekmeği eski fiyat olan 10 TL’den satmaya devam ettiği belirtildi.
ENFLASYONUN ETKİSİ ZAMLARA YANSIDI
Ekmek fiyatlarındaki artış, son dönemde yükselen girdi maliyetleri ve genel enflasyonun etkisiyle kaçınılmaz hale geldi. Un, maya, elektrik ve işçilik gibi temel giderlerdeki yükselişin, zam kararlarında belirleyici rol oynadığı ifade ediliyor.
FİYAT FARKLILIKLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Şuhut’ta ekmek fiyatlarında ortaya çıkan farklılık, tüketiciler ve fırıncılar arasında görüş ayrılıklarına neden olurken, uygulamada bir standart oluşup oluşmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Zam kararına direnen fırıncıların tutumu ise vatandaşlar tarafından yakından izleniyor.