Ticaret Bakanlığı’ndan Yapay Zekâ Dolandırıcılığı Uyarısı: IBAN’a Para Göndermeyin!
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya platformlarında hızla yayılan yapay zekâ destekli sahte yatırım içeriklerine karşı vatandaşları uyardı. Özellikle güvenilir kamu figürlerinin görüntülerinin yapay zekâ yoluyla taklit edilerek dolandırıcılıkta kullanılmasının yaygınlaştığına dikkat çekildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşların kandırıldığı ve çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığı ifade edildi. Girişimlerin genellikle FOREX, kripto para ve halka arz gibi finansal araçlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.
Şikayetlerin artması üzerine yapılan incelemelere göre dolandırıcılar, sahte yatırım tavsiyelerinde şu yöntemleri kullanıyor:
Kamu kurumları, büyük yatırım şirketleri ve uluslararası kuruluşların isim ve logoları izinsiz şekilde kullanılıyor.
Ünlü isimlerin yapay zekâ ile oluşturulmuş sahte videoları ve fotoğrafları sosyal medya reklamlarında yer alıyor.
Yurt dışı kaynaklı numaralar ve internet siteleri aracılığıyla güven kazanma çabası yürütülüyor.
Özellikle küçük meblağlarla başlayan dolandırıcılık süreci, zamanla büyük miktarlarda para talebiyle devam ediyor.
Bazı mağdurların kredi çekmeye dahi ikna edildiği ortaya çıktı.
HİÇBİR HESABA PARA GÖNDERMEYİN
Ticaret Bakanlığı, söz konusu girişimlere karşı vatandaşların son derece dikkatli olması gerektiğini belirterek, sosyal medya, WhatsApp ve benzeri mecralarda paylaşılan IBAN numaralarına asla para gönderilmemesi gerektiğinin altını çizdi.
Ayrıca şüpheli hesapların ve iletişim bilgilerinin, ilgili kurumlara derhal iletilmesi çağrısı yapıldı.
DOLANDIRICILIKTAN KORUNMAK İÇİN BUNLARA DİKKAT
Bakanlık, dolandırıcılık mağduru olunmaması adına şu önlemleri önerdi:
Bilinmeyen numaralardan gelen yatırım önerilerine itibar edilmemeli,
Sosyal medya platformlarındaki yatırım içerikleri dikkatle incelenmeli,
Hiçbir şahsi hesaba para gönderilmemeli,
Olası dolandırıcılık durumunda, talep edilen IBAN ve iletişim bilgileriyle birlikte suç duyurusunda bulunulmalı.