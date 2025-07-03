Ticaret Bakanlığı’ndan Yapay Zekâ Dolandırıcılığı Uyarısı: IBAN’a Para Göndermeyin!

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, yatırım danışmanlığı adı altında yüksek kazanç vaadiyle vatandaşların kandırıldığı ve çok sayıda kişinin mağduriyet yaşadığı ifade edildi. Girişimlerin genellikle FOREX, kripto para ve halka arz gibi finansal araçlar üzerinden yürütüldüğü belirtildi.