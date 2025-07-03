Emeklilerin Yıllardır Ödediği Masraf Kalktı: Artık Tamamen Bedava Oldu

REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DE DAHİL

Emekliler için bir diğer önemli yenilik de rehabilitasyon hizmetlerinin kapsam altına alınması oldu. Hekim onayıyla ayakta ya da yatarak alınabilecek bu hizmetler, sağlık sigortası kapsamında destekleniyor. Günlük katkı payı 10 euro ile sınırlandırılsa da, düşük gelirli emekliler bu bedelden tamamen muaf tutulabilecek.

İLAÇ VE MUAYENE KATKI PAYLARINA KOLAYLIK

Emekli maaşlarının yaşam maliyetlerinin gerisinde kalması göz önünde bulundurularak, ilaç ve muayene katkı paylarında da esneklik sağlandı. Geliri belli bir düzeyin altında olan emekliler, sağlık sigortaları aracılığıyla katkı payı muafiyeti başvurusunda bulunabiliyor.