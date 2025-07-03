Emeklilerin Yıllardır Ödediği Masraf Kalktı: Artık Tamamen Bedava Oldu
Almanya’da 60 yaş üstü emekliler için sağlık alanında yeni bir dönem başladı. Yasal sağlık sigortasına sahip emekliler, yıllardır para ödedikleri kanser taramalarından rehabilitasyon hizmetlerine kadar birçok sağlık hizmetinden artık ücretsiz faydalanabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya, 60 yaş üzeri emekliler için sağlık alanında dikkat çeken bir uygulamayı hayata geçirdi. Yeni sistem sayesinde, belirli şartları karşılayan emekliler pek çok sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilecek. Yürürlüğe giren düzenleme, Almanya’da yaşayan 60 yaş ve üstü vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Yasal sağlık sigortasına sahip emekliler, artık yalnızca tedavi edici değil, aynı zamanda koruyucu sağlık hizmetlerinden de hiçbir ücret ödemeden faydalanabilecek.
KANSER TARAMALARI VE KONTROLLER ÜCRETSİZ
Uygulama kapsamında, belirli aralıklarla yapılan sağlık kontrolleri de ücretsiz hale geldi.
Her 3 yılda bir yapılan “Check-up 35” genel kontrolleri,
Cilt kanseri taramaları,
Kadınlar için mamografi (meme kanseri taraması),
Erkekler için prostat ve testis kanseri kontrolleri,
65 yaş üstü erkekler için karın aort anevrizması taraması artık hiçbir ücret alınmadan uygulanacak.
REHABİLİTASYON HİZMETLERİ DE DAHİL
Emekliler için bir diğer önemli yenilik de rehabilitasyon hizmetlerinin kapsam altına alınması oldu. Hekim onayıyla ayakta ya da yatarak alınabilecek bu hizmetler, sağlık sigortası kapsamında destekleniyor. Günlük katkı payı 10 euro ile sınırlandırılsa da, düşük gelirli emekliler bu bedelden tamamen muaf tutulabilecek.
İLAÇ VE MUAYENE KATKI PAYLARINA KOLAYLIK
Emekli maaşlarının yaşam maliyetlerinin gerisinde kalması göz önünde bulundurularak, ilaç ve muayene katkı paylarında da esneklik sağlandı. Geliri belli bir düzeyin altında olan emekliler, sağlık sigortaları aracılığıyla katkı payı muafiyeti başvurusunda bulunabiliyor.
BAŞVURU ŞARTI VAR
Bu hizmetlerden yararlanmak isteyen emeklilerin, bağlı bulundukları sağlık sigortası kurumlarıyla iletişime geçerek başvuru sürecini tamamlamaları gerekiyor.
Yeni sistemle birlikte Almanya’da yaşayan emeklilerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve özellikle düşük gelirli kesimin yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.