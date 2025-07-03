Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? Memur ve Emekli Maaş Zammı Sonrası Gözler Asgari Ücrete Çevrildi
Temmuz 2025 itibarıyla memur maaşlarına %15,57, emekli aylıklarına ise %16,67 oranında zam yapılmasının ardından gözler bu kez özel sektör çalışanlarıyla asgari ücretlilere çevrildi. Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı kamuoyunda en çok merak edilen başlıklar arasında yer almaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2025 yılı Temmuz ayı itibarıyla memur maaşlarına %15,57, emekli aylıklarına ise %16,67 oranında zam yapılmasının ardından gözler özel sektör çalışanlarını doğrudan ilgilendiren asgari ücrete çevrildi. Yılın ikinci yarısı başlarken, milyonlarca çalışan, ara zam olasılığına ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ?
Asgari ücret, 2025 yılının başında %30 artışla 17.002 TL’den 22.104 TL’ye yükseltilmişti. Temmuz ayında yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak edilirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha önce yaptığı açıklamada, enflasyonda düşüş beklendiğini vurgulamış ve olağanüstü bir durum olmadığı sürece ara zam öngörülmediğini belirtmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın mevcut durumda asgari ücret için bir ara zam hazırlığı bulunmadığı öğrenildi.
ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?
Yılın ilk altı ayında enflasyonda kademeli bir düşüş gözlendi. Ocak ayında %5,03 olarak açıklanan enflasyon, şubat ayında %2,27’ye, martta %3,16’ya, nisan ayında ise %3’e geriledi. Mayıs ayında ise oran %1,53 olarak açıklandı. Haziran ayı içinse %1,77 seviyesinde bir beklenti oluştu. Bu veriler ışığında hükümetin ara zam kararını yeniden değerlendirmesi ihtimali masada duruyor.
MUHTEMEL ZAM SENARYOLARI
Her ne kadar resmi bir çalışma bulunmasa da, kamuoyunda çeşitli zam senaryoları konuşulmaya başlandı. Mevcut asgari ücret olan 22.104 TL üzerinden yapılan hesaplamalara göre:
%20 zam yapılması halinde: 26.524 TL
%25 zam yapılması halinde: 27.630 TL
%30 zam yapılması halinde: 28.735 TL
KARAR İÇİN GÖZLER EKONOMİ YÖNETİMİNDE
Asgari ücretin yeniden değerlendirilip değerlendirilmeyeceği, önümüzdeki günlerde ekonomik veriler ve kamuoyundaki talepler doğrultusunda netleşecek. Şu an için resmi bir ara zam kararı olmasa da, gelişmeler yakından izleniyor.