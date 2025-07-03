Asgari Ücrete Ara Zam Yapılacak mı? Memur ve Emekli Maaş Zammı Sonrası Gözler Asgari Ücrete Çevrildi

ENFLASYON VERİLERİ NE DİYOR?

Yılın ilk altı ayında enflasyonda kademeli bir düşüş gözlendi. Ocak ayında %5,03 olarak açıklanan enflasyon, şubat ayında %2,27’ye, martta %3,16’ya, nisan ayında ise %3’e geriledi. Mayıs ayında ise oran %1,53 olarak açıklandı. Haziran ayı içinse %1,77 seviyesinde bir beklenti oluştu. Bu veriler ışığında hükümetin ara zam kararını yeniden değerlendirmesi ihtimali masada duruyor.