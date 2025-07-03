Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Kasa Kasa Toplanıyor, Avrupa'ya Poşet Poşet Satılıyor
Amasya’da bu yıl soğan üretimi hem verim hem kalite açısından üreticiyi sevindirdi. Tarlada kilosu 5 TL'den satılan “kırmızı altın”, Avrupa ülkeleri ve Rusya’dan yoğun talep görüyor. 500 bin tonluk rekolte hedefleniyor.
Kaynak: İHA
Türkiye’nin soğan üretiminde önde gelen şehirlerinden Amasya’da, bu yıl bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor. “Kırmızı altın” olarak nitelendirilen erkenci soğan, tarlada kilosu 5 TL’den alıcı bulurken, yüksek kalitesi ve verimiyle hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de dış pazarın dikkatini çekti.
YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR
Amasya’nın Oluz köyünde soğan üreticiliği yapan Oğuz Çelik, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek, sadece Türkiye’ye değil, yurt dışına da önemli miktarda gönderim yaptıklarını söyledi:
“Bu sezon Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere toplamda bin tonun üzerinde soğan ihraç ettik.”
"ELMA KADAR TATLI VE SULU"
Oluz Köyü Muhtarı Sami Baş ise Amasya soğanının kalitesine dikkat çekerek, tadı ve görünümüyle fark yarattığını ifade etti:
“Şu anda tarlada kilosunu 5 TL’den satıyoruz. Elma gibi tatlı ve sulu bir ürün. Türkiye’nin en kaliteli soğanını biz yetiştiriyoruz. Tarlaya gelenin canı bile yemek istiyor.”
500 BİN TON REKOLTE BEKLENTİSİ
Amasya Ziraat Odası Başkanı Mustafa Cebeci, il genelinde yaklaşık 90 bin dekar alanda soğan ekimi yapıldığını ve bu yıl 500 bin ton civarında üretim beklendiğini açıkladı. Hasada katılan Amasya Valisi Önder Bakan da çiftçilere bereketli ve bol kazançlar dileyerek üretime katkı sağlayan tüm tarım işçilerine teşekkür etti.