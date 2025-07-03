Kırmızı Altının Hasadı Başladı: Tarladan Kasa Kasa Toplanıyor, Avrupa'ya Poşet Poşet Satılıyor

Türkiye’nin soğan üretiminde önde gelen şehirlerinden Amasya’da, bu yıl bereketli bir hasat sezonu yaşanıyor. “Kırmızı altın” olarak nitelendirilen erkenci soğan, tarlada kilosu 5 TL’den alıcı bulurken, yüksek kalitesi ve verimiyle hem çiftçinin yüzünü güldürdü hem de dış pazarın dikkatini çekti.

YURT DIŞINDAN TALEP YAĞIYOR

Amasya’nın Oluz köyünde soğan üreticiliği yapan Oğuz Çelik, bu yıl ürünün bol olduğunu belirterek, sadece Türkiye’ye değil, yurt dışına da önemli miktarda gönderim yaptıklarını söyledi:

“Bu sezon Bulgaristan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Gürcistan ve Rusya gibi ülkelere toplamda bin tonun üzerinde soğan ihraç ettik.”