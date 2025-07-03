7 Kadın Birleşip Yapıyor, Tüm Türkiye'ye Satıyor: Bir Kez Yiyen Unutamıyor, Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor

Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde bir araya gelen kadınlar, doğal tahin ve köpük helva üretimiyle ekonomik hayata katılıyor. Kooperatif çatısı altında yürütülen üretim çalışmaları hem istihdam sağlıyor hem de yöresel lezzetleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.

Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Kadın Kültür Evleri Projesi” kapsamında kurulan Başmakçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınlara gelir kapısı oldu. Kooperatifte çalışan kadınlar, katkı maddesi içermeyen tahin ve köpük helva üretimiyle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de yöresel ürünleri tanıtıyor.



