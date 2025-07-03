7 Kadın Birleşip Yapıyor, Tüm Türkiye'ye Satıyor: Bir Kez Yiyen Unutamıyor, Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde kadınlar, kurdukları kooperatif aracılığıyla doğal tahin ve köpük helva üretimi yaparak hem gelir elde ediyor hem de istihdama katkı sağlıyor. Ürünler, büyük şehirlerdeki market raflarında yerini almaya başladı.
Kaynak: AA
Afyonkarahisar’ın Başmakçı ilçesinde bir araya gelen kadınlar, doğal tahin ve köpük helva üretimiyle ekonomik hayata katılıyor. Kooperatif çatısı altında yürütülen üretim çalışmaları hem istihdam sağlıyor hem de yöresel lezzetleri Türkiye’nin dört bir yanına ulaştırıyor.
Afyonkarahisar Valiliği’nin öncülüğünde hayata geçirilen “Kadın Kültür Evleri Projesi” kapsamında kurulan Başmakçı Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, kadınlara gelir kapısı oldu. Kooperatifte çalışan kadınlar, katkı maddesi içermeyen tahin ve köpük helva üretimiyle hem aile bütçelerine katkı sağlıyor hem de yöresel ürünleri tanıtıyor.
ZORLUKLARLA BAŞLADI, MARKET RAFALARINA ULAŞTI
Kooperatif Başkanı Özgül Çetinkaya, ilk dönemlerde kısıtlı imkanlarla üretime başladıklarını ancak zamanla üretim süreçlerini geliştirerek makineleşmeye geçtiklerini anlattı. Ürünlerinin İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde satışa sunulduğunu belirten Çetinkaya, Tarım Kredi Kooperatifleriyle yapılan protokol sayesinde daha geniş kitlelere ulaştıklarını ifade etti.
“Başlangıçta zorlandık ama yılmadık. Şimdi ürünlerimiz market raflarında yer alıyor. Hedefimiz işimizi daha da büyütmek ve daha fazla kadına iş imkânı sunmak” dedi.
BÜYÜK RAĞBET GÖRÜYOR
Başmakçı Kaymakamı Bilal Çelik ise üretimin 2022 yılında başladığını ve kısa sürede ciddi ilgi gördüklerini söyledi. Doğal ve katkısız tahinlerin yanı sıra köpük helvanın da yüksek talep gördüğünü belirten Çelik, geçtiğimiz hafta Ankara’ya yapılan sevkiyatın da bunun göstergesi olduğunu vurguladı.
“Valimiz Kübra Güran Yiğitbaşı’nın destekleriyle ürünlerimizi ülke genelinde tanıtmaya başladık. Şu an kooperatifte 7 kadın çalışıyor ve hepsi büyük bir özveriyle üretim yapıyor. Önümüzdeki dönemde daha fazla kadına iş imkânı yaratmak istiyoruz” diye konuştu.
“EVDE SIKILIYORDUM, ŞİMDİ PARA KAZANIYORUM”
Kooperatif çalışanlarından Keziban Canseven (56), evde boş oturmak yerine üretime katılmanın hem maddi hem de manevi olarak kendisine iyi geldiğini belirtti:
“Burada çalışmak çok keyifli. Hem para kazanıyorum hem de eğlenceli bir ortamda vakit geçiriyorum.”
Zeynep Şener ise üç yıldır kooperatif bünyesinde çalıştığını ve kazandığı gelirle ailesine destek olmanın mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Fadime Tuncer de hedeflerinin üretimi büyütmek ve daha çok kadına iş fırsatı sunmak olduğunu söyledi.